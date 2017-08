El Sant Julià es reforça per seguir aspirant a plaça europea

Moviments significatius els que viu la UE Sant Julià de cara a la pròxima temporada. Les nombroses baixes patides fa que hagi hagut de recompondre la plantilla a consciència, amb jugadors amb els que espera poder tornar a jugar competició europea. El club vol també realitzar un canvi d’imatge per tal de ser més atractiu per als futbolistes.



El conjunt lauredià està a punt de signar el retorn al país de Nico Ratti, porter que va acabar la seva relació amb la UE Llagostera i que es trobava sense equip, ja que les ofertes rebudes de Segona B i Tercera Divisió no el convencien. Altres són les dels davanters Roger Ezquer Roy (FC Andorra), Diego Nájera (FC Encamp), Samy Burel (CE Manresa) i Ícaro Freire Nunes, que prové de la Segona Divisió paulista. També els migcampistes Nicolás Emir i Albert Reyes (Encamp), i el defensa Lucas Sousa (FC Lusitans). Qui també té opcions de fitxar és Oriol Fité, que no seguirà a l’FC Santa Coloma. Anteriorment, de cara a l’Europa League havia incorporat a José María Ramírez Chema (Atlètic Amèrica), i Leo Maciel i Luigi San Nicolás, tots dos del Lusitans. Aquest darrer jugador, però, no seguirà i se sumarà a la UE Engordany, amb qui ja entrena. També té les baixes de Rayco, que va anar a l’Inter Club Escaldes, i de Vidal, que va a la Tercera Divisió murciana.



A més del vessant esportiu, on l’objectiu és «intentar entrar a Europa», com indica l’entrenador lauredià, Luís Blanco, per a la pròxima temporada «estem intentant canviar la imatge del Sant Julià, ja que considerem que està deteriorada. Ens trobem que hi ha jugadors que no volen venir amb nosaltres perquè diuen que no hi ha una estructura de club i que no som seriosos. Fa mal sentir això», i no entén perquè es diu si «no devem res a ningú i tothom ha cobrat el que li pertocava. Sobta que hi hagi jugadors que han passat pel club que ho diguin».

L’Engordany segueix fitxant / L’Engordany és un altre que s’està reforçant a consciència i vol ser un aspirant a aixecar títols i anar a Europa. Ha fixat especialment els ulls en el Sant Julià per reforçar-se. L’arribada a la directiva de Christian Cellay i Fabio Serra, exjugadors lauredians, va suposar el traspàs de jugadors cap al club escaldenc. Segueixen el mateix camí Rafa Brito, Jesús Coca, Joao Lopes, Nikola Zugic i Mateo Rodríguez. Els blanc-i-negres també incorporen a Sebas Gómez (FC Andorra), Edu Peppe (Encamp), Bruninho (Lusitans) i Brayan Figliamonte, que va jugar en una etapa anterior a l’FC Andorra.