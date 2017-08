Notícia Desmentides les notícies que alarmaven d’un possible atac al país Afirmacions falses indicaven que la frontera del riu Runer estava tancada La piulada del Servei de Mobilitat desmentint les informacions difoses.

Les xarxes socials i alguns mitjans de comunicació van difondre ahir diverses informacions que afirmaven que s’havien detingut quatre dels presumptes terroristes que havien participat en els atacs a Barcelona i que també haurien volgut atemptar a Andorra la Vella. Informacions que van ser totalment desmentides tant pel Cos de la Policia com per part del Govern.



La ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, va assegurar ahir que els missatges difosos eren completament falsos. «Aquesta no és una informació correcta i no hi ha cap cas a Andorra», va ressaltar Descarrega. També el director del Cos de la Policia, Jordi Moreno, va indicar que no tenia cap coneixement sobre aquestes informacions difoses i que les investigacions en cap cas apuntaven el Principat com a possible punt de mira ni per cometre cap atemptat ni tampoc perquè els autors dels atacs es volguessin refugiar al país.



A dites informacions falses, també s’hi va sumar el rumor que s’havia tancat la frontera del Riu Runer. De nou, una falsa afirmació que va ser desmentida des del Servei de Mobilitat. Concretament, a través dels seus comptes a les xarxes socials indicaven que «la notícia que s’està estenent referent al tancament de la frontera del Riu Runer és falsa».



En aquest sentit, des del Govern es va voler enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania tot explicant que s’estan duent a terme mesures extraordinàries de seguretat per prevenció però que no hi ha cap avís que impliqui Andorra. Així mateix, des de l’Executiu es va demanar a la població que no es difonguin notícies no contrastades per tal d’evitar alarmes socials innecessàries.