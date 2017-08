Jaime Fernández fitxa per tres temporades amb el MoraBanc

El serial de l’estiu del BC MoraBanc Andorra finalitza. Jaime Fernández és nou jugador de l’equip després de l’acord a què van arribar les tres parts implicades per a que el base madrileny jugui al Principat. Ahir començava la pretemporada i ja va exercitar-se amb els seus nous companys.



Fernández és un jugador format al Movistar Estudiantes, entitat amb la qual va debutar a la Lliga Endesa i on s’havia consolidat. La seva arribada s’ha hagut de fer esperar perquè l’entitat col·legial va fer servir el seu dret de tempteig sobre el jugador respecte l’oferta del MoraBanc. Però el base va reclamar que no se li havien igualat les condicions i al final se n’ha pogut desvincular, amb el club andorrà passant per caixa. Fernández té 24 anys i acumula ja set temporades a l’ACB. En la passada va tenir una mitjana per partit de 17 minuts amb 7,7 punts i 1,6 assistències. La més destacada va ser l’anterior, amb 10 i 3,2 en 25 minuts de joc.



La presència del base madrileny «per a nosaltres és un pas més dins el nostre creixement com a club. És un jugador que aposta pel nostre futur, té molta experiència a la lliga», assenyala Francesc Solana, director general del MoraBanc, i amb la signatura per tres anys «esperem que estigui aquí per millorar i posicionar-se com un dels jugadors més importants de la lliga». Confien en el que pugui donar perquè «ve amb el repte de jugar competició europea, en un equip que l’any passat va fer molt bé les coses, a jugar de base», posició on «ens pot ajudar molt i ens pot donar moltes coses amb l’Albicy. És un bon complement. Esperem que arribi a rendir el que ens imaginem amb ell». La seva contractació no va ser fàcil. «Sabíem que ens posaríem en una operació que seria farragosa i vam intentar complir tota la legalitat. L’ACB ens va demostrar que no i havíem d’arribar a un acord», fent-ho possible entre les tres parts implicades, tenint en compte com acabaria perquè «l’objectiu del jugador era jugar amb el MoraBanc».

Arrenca la pretemporada / L’equip iniciava ahir els entrenaments. Abans de començar, feia un minut de silenci en record als morts dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Per a posar-se en marxa «l’objectiu era tenir la plantilla tancada el primer dia d’entrenaments», exposa l’entrenador, Joan Peñarroya, i aquest s’ha complert. Przemek Karnowski i Jaka Blazic, que es troben amb les seves seleccions preparant l’Eurobasket, són les úniques absències. Beqa Burjanadze encarà s’està recuperant de la lesió al genoll dret i s’exercita a part. Per cobrir les baixes hi ha quatre jugadors del sènior B. Fernández «és un jugador contrastat, amb una qualitat demostrada a la lliga i a pesar de la seva joventut porta moltes temporades a l’ACB», que arriba per «intentar donar un pas endavant i portar la direcció d’aquest projecte del MoraBanc», juntament amb Albicy.



El tècnic està satisfet perquè compta amb «una plantilla equilibrada, més llarga, amb talent i jugadors importants. Mai hem tingut una plantilla amb aquests noms. Ara es tracta d’entrenar, crear química, que l’engranatge funcioni i ho faci com un equip, que és el nostre objectiu». L’oportunitat de poder confeccionar el grup que té està en el rendiment que va mostrar l’equip el curs passat, entrant als play-off i la Copa del Rei, i jugar l’EuroCup. «Està clar que la progressió de l’entitat dona accés a jugadors que abans era impensable i no només per un tema econòmic». Jugar dos partits per setmana fa que «el calendari sigui més dur», però «és un repte important».



El plantejament de bàsquet que proposarà serà el de sempre, amb un joc dinàmic: «La idea és jugar el millor possible i que el poliesportiu estigui implicat, content, identificat i que la sinergia entre l’equip i l’afició sigui la millor possible». La confecció final de la Lliga Endesa, amb l’entrada del Reial Betis Energía Plus, la veu positiva: «M’agrada la lliga de 18. Penso que la jornada de descans confon una mica a tothom. Les lligues han de ser parells».