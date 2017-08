El sistema educatiu espanyol té els docents per iniciar el curs amb normalitat

El sistema educatiu espanyol començarà el curs amb normalitat i amb el professorat necessari, després que l’any passat tingués problemes a l’hora de posar en marxa el curs per la falta de docents. Això va coincidir amb el moment en què es va posar en marxa el curs integrat al centre María Moliner, a Escaldes-Engordany. Fins llavors, hi havia diverses escoles en diferents parròquies i un institut del sistema espanyol, però el curs passat es va decidir unificar tot en un mateix centre de primària i un altre de secundària. «En començar el rodatge del centre integrat van anar sorgint alguns problemes que es van anar solucionant al llarg del curs escolar, però aquest va acabar amb total normalitat i els objectius complerts», ha assegurat la consellera d’Educació de l'Ambaixada espanyola, Yolanda Varela.En aquest sentit, Varela ha explicat que el centre ja compta amb un nou equip directiu. L’antic va acabar les seves funcions el passat curs escolar i n’ha entrat un nou que ja està funcionant. «En aquest sentit, vull llençar un missatge a la societat andorrana i dir-li que el curs escolar començarà amb total normalitat», ha asseverat Varela.El problema principal és que el curs passat va arrencar amb una carència de docents. Un inconvenient al qual ja se li ha posat solució. «Faltaven professors que van anar arribant», ha assenyalat Varela. En aquest curs, això no tornarà a succeir perquè la consellera ha afirmat que ja tenen la plantilla completa; en total, una mica més de 70 docents. Els professors que s’incorporen de nou, segons Varela, ja han començat a arribar per buscar allotjament i començar les seves tasques el pròxim 1 de setembre.Per tot plegat, la consellera ha garantit que enguany les classes començaran amb normalitat. «L’objectiu per al següent curs és que tot funcionarà i rodarà amb normalitat», ha indicat la consellera. En aquesta mateixa línia, ha argumentat que «el curs passat va ser el de transició perquè hi havia múltiples escoles primàries, mentre aquest hauria de ser el de consolidació».La consellera ha aclarit que Andorra és un país que té molta demanda entre els docents espanyols, per la qual cosa no els ha costat trobar els professors que requerien. Entre el personal que pot optar a aquestes places n’hi ha que treballen com a funcionaris o interins a Espanya. En el cas dels funcionaris, per arribar al Principat han de passar unes proves que, entre altres, inclou una d’idioma que avalua una comissió de selecció. També han de justificar els seus mèrits. Després, hi ha els que són interins a Espanya i han de passar un concurs de mèrits. En els dos casos, ha dit Varela, es tracta «d’unes proves molt exigents». Segons la consellera, venir a treballar a Andorra és tot un repte professional per a un docent espanyol. «Té els tres sistemes educatius i, això, és un petit repte».D’altra banda, Varela també ha exposat que l’alumnat presenta les seves pròpies «particularitats» arran de la seva diversitat. En aquest sentit, ha recordat que en les aules conviuen població andorrana, amb espanyola i una gran colònia portuguesa. «Això fa que el lloc del treball sigui un atractiu i que sigui un petit repte professional», ha afirmat.Així mateix, la consellera ha animat els professors a venir a Andorra perquè és un país segur on la integració és fàcil, ja que la llengua i la cultura són similars.El sistema espanyol al Principat compta amb uns 3.000 alumnes que estudien en els centres públics, concertats o privats.

- La consellera d’Educació, Yolanda Varela, ha assenyalat que estan estudiant si faciliten el trasllat als alumnes que han d’anar a realitzar les proves de selectivitat a la Seu d’Urgell, que tindran lloc el pròxim mes de setembre. «Hem de veure de quin nombre d’alumnes estaríem parlant. Si hi hagués un nombre o un col·lectiu important sí que estaríem pensant amb algun tipus de facilitat», ha ressaltat Varela. Ara bé, de moment, la consellera no disposa de totes les dades de matrícula. Per primera vegada en molt de temps, aquests exàmens no es podran realitzar al setembre al Principat, com havia succeït altres anys. La consellera ha relatat que això es deu al fet que no hi ha alumnes suficients inscrits perquè vinguin examinadors a fer les proves en el país.

- Varela ha defensat els avantatges que té estudiar en el sistema espanyol. En aquest sentit, n’ha destacat la qualitat dels professors, l’aposta per la riquesa lingüística i perquè és un sistema integrat que té en compte les particularitats i especificitats de cada alumne.