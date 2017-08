Notícia Els tres reptes europeus Martisella diu que caldrà agilitzar l’Administració, facilitar la mobilitat i buscar alternatives al treball Martí, a l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa. Autor/a: David Betzinger

Reduir la burocràcia, obrir fronteres laborals a l’exterior i trobar noves fonts d’ingressos rebaixant la dependència del tabac. Aquests són els tres grans reptes als quals s’enfronta Andorra amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE) segons la consellera general demòcrata, Maria Martisella. En el discurs que va dur a terme a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a Prada de Conflent, la parlamentària va destacar que l’acostament amb Europa és una gran oportunitat per al Principat tot remarcant que també caldrà dur a terme varis canvis per adaptar el país a una nova realitat.



El primer que va destacar és la necessitat de diversificar l’economia. En aquest sentit, Martisella va deixar clar que l’acord comercial vigent ha permès «la consolidació principalment dels sectors comercials i turístics, així com d’altres sectors de serveis». «Els nostres mandataris van saber detectar les necessitats dels seus temps i trobar els equilibris pertinents, aportant al nostre país el que necessitava en el moment oportú», va opinar, i va recordar que «28 anys més tard, però, cal adaptar-se a les noves necessitats, als nous avenços i sobretot a la nova societat i a la seva manera de pensar i actuar». «Andorra no es pot quedar al marge d’aquesta manera de fer, de pensar i d’actuar», va sentenciar.



El segon repte, va destacar, vindrà de la mà de la lliure circulació de serveis. Un dret que permetrà a cada empresa «la possibilitat d’oferir i de prestar temporalment dins del territori de la Unió Europea prestacions en les mateixes condicions que les empreses nacionals, i això, sense haver de crear una sucursal». Amb tot, va afegir que el Principat haurà de «garantir una reciprocitat i una homologació en tots els sectors», ja siguin «empreses foranes que es vulguin implantar dins dels territori andorrà, com, sobretot, empreses andorranes i professionals liberals que no siguin discriminats i siguin tractats de manera igualitària tenint les mateixes garanties en tots els altres estats membres de la Unió Europea».



Finalment, Martisella va deixar clar que caldrà «garantir l’eficàcia, l’agilitat i l’eficiència en els tràmits interns», ja que caldrà absorbir el cabal comunitari. Per fer-ho, va exposar, Andorra haurà de disposar «d’un mecanisme que permeti verificar la comptabilitat de tota nova legislació andorrana amb les exigències del cabal comunitari». Al seu entendre, aquest nou mecanisme haurà d’anar acompanyat de més recursos humans a l’Administració per poder fer front únicament al «seguiment exhaustiu» de la normativa europea.

Per tant, va insistir la consellera demòcrata, «l’eficiència, l’agilitat i l’eficàcia han de ser condicions sine qua non en el desplegament de l’Acord d’Associació». «Caldrà reduir els tràmits presencials i la burocràcia que porten, fonamentant els tràmits online que són immediats», va manifestar.



Martisella va concloure el seu discurs reivindicant que l’acord amb Europa haurà de definir la llengua catalana com a «eina nostra de treball».