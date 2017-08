Notícia Llibre de condol a l’Ambaixada per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils Les mesures de seguretat i control es mantenen Minut de silenci pels atemptats, dissabte a la tarda. Autor/a: CFGA / CEsteve

l’Ambaixada d’Espanya a Andorra posa a disposició de la ciutadania un llibre per poder deixar el condol per les víctimes dels atempntas de Barcelona i Cambrils. El llibre de condol estarà disponible aquest matí, de les 9 a les 12 hores, i demà a la mateixa hora. La seu diplomàtica està ubicada al carrer Prat de la Creu, 34. El cap de Govern, Toni Martí, passarà aquest matí per firmar el llibre.



Martí també va participar dissabte a la concentració, a la qual van assistir centenars de persones, per fer un minut de silenci en senyal de dol, rebuig i solidaritat a les víctimes dels atemptats que van tenir lloc dijous passat a Barcelona i Cambrils. L’acte va ser convocat conjuntament pel Govern i el Consell General, amb l’Ambaixada espanyola.

Abans del minut de silenci es va llegir un text, en nom de les institucions andorranes, en què s’ha recalcat que l’atac a la Rambla «ens el sentim nostre». En el missatge es va reafirmar «l’amistat d’Andorra amb Espanya i amb Catalunya amb qui ens uneixen uns vincles molt estrets, sovint personals i familiars». «Nosaltres tampoc no tenim por», s’hi va afegir.



D’altra banda, les mesures de seguretat i control a les fronteres es mantenen, ja que la Policia està alerta per controlar qui intenta entrar al país, ja que encara hi ha un terrorista fugit. Avui i demà, amb la Vuelta, les mesures s’incrementaran, sobretot a la zona de la meta.