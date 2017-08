Notícia L’any que ve, arrossada a cobert La cònsol promet un envelat per al dinar La cònsol Marsol, a l’arrossada que es va celebrar ahir a Santa Coloma. Autor/a: MARICEL BLANCH

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va repartir ahir racions d’arròs, juntament amb les conselleres Mònica Codina i Ester Vilarrubla, a la festa major de Santa Coloma. La cònsol es va comprometre, per a l’any que ve, a proporcionar un envelat a la comissió de festes encarregada de gestionar l’arrossada per tal que «la gent pugui menjar en condicions», ja que els comensals van patir ahir molta calor, segons informa l’ANA. El responsable de la paella va ser un habitual, el cuiner Abundi Monterde, que va preparar un arròs amb verdures i diferent tipus de carn del país. En total, es van repartir unes 400 racions.



La jornada es va iniciar a les 12 hores del matí amb la missa solemne i, a continuació, va tenir lloc el ball del contrapàs de les padrines de la casa pairal, acompanyades de la cobla de Berga.



Sense documents dels Pouets



D’altra banda, la cònsol major va explicar que l’aparcament dels Pouets segueix tancat cautelarment, ja que els propietaris no han entregat la documentació requerida pel comú. Tot i això, Marsol va indicar que el representant de l’empresa ha trucat el comú assegurant que els portaran «de seguida». La cònsol major va manifestar que «tan bon punt ens ho portin el comú ho valorarà», tot i que va recordar als propietaris que tan sols tenen uns dies perquè al setembre iniciaran el procés de recessió definitiu de la concessió si no reben la documentació sol·licitada.