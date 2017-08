Notícia Una conductora accidentada, detinguda en donar positiu La noia va patir un accident de trànsit i anava èbria La Policia realitza un control d'alcoholèmia. Autor/a: EL PERIÒDIC

Una noia de 23 anys ha estat detinguda per conduir amb una taxa d’alcoholèmia de 2 grams d’alcohol per litre de sang i patir un accident de trànsit. El vehicle es va accidentar dissabte al vespre al coll d’Ordino, concretament al punt quilomètric 340. Els bombers van rebre l’avís a les 19.44 hores. Al vehicle, que va bolcar, hi anaven dues joves de 23 anys, una resident (la conductora) i una no resident. Segons han informat els bombers a l’ANA, les dues noies van resultar ferides lleument i van ser traslladades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on van ser donades d’alta. En el control d’alcoholèmia posterior, la Policia va detenir la conductora. H