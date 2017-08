Notícia Fitch manté la nota de BBB en perspectiva positiva L'agència valora la capacitat de l’economia i el seu sistema financer de recuperar-se després de la crisi BPA Imatge de la Seu del Govern d'Andorra. Autor/a: EL PERIÒDIC

Fitch Ratings ha qualificat Andorra amb la nota BBB amb perspectiva positiva, com al febrer, quan va emetre l’última avaluació del país. En la seva anàlisi destaca la millora de la situació de les finances públiques i la disminució del deute públic, i els esforços per homologar la regulació interna als estàndards europeus i internacionals. Sobre l’evolució de l’economia, des de l’agència preveuen que el creixement del PIB d’aquest any sigui de l’1,6%, i encara superior el 2018 i el 2019, arribant fins a l’1,8% i el 2,0%. Fitch ha valorat la capacitat de l’economia andorrana i el seu sistema financer de recuperar-se després de la crisi de BPA.