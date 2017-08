Notícia Cardelús cau al ‘warm-up’ i es fractura dos dits No pot competir a la prova del Mundial de Supersport del circuit de Lausitzring Cardelús, a la clínica del circuit. Autor/a: Cardelús Racing Team

Xavi Cardelús no va competir a la prova del Mundial de Supersport del circuit de Lausitzring (Alemanya). Al warm-up previ a la prova va arriscar per millorar els registres, com ho estava aconseguint, fins que a la sortida d’un revolt i en obrir gas va perdre el control de la moto i va patir una caiguda que li va provocar una fractura al dit petit de la mà dreta i una altra al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà de passar per quiròfan i en els pròxims dies serà intervingut a Barcelona. «El que cal és posar-se en mans dels metges per resoldre les dues fractures que m’he fet i pensar en la recuperació», indica Cardelús.