L’FC Andorra s’adjudica el Memorial Jordi Lamelas

Dos partits, dues victòries. L’FC Andorra afrontava els dos primers enfrontaments de la pretemporada i va aconseguir guanyar-los, mostrant superioritat respecte al rival i sense rebre cap gol. El triomf sobre la UE Sant Julià li va permetre aixecar el Memorial Jordi Lamelas.



Va imposar-se per 2-0. Només començar en la sortida d’un córner Emili amb el cap enviava la pilota al pal. Tot seguit, una passada en profunditat de Txus posava a Cristian sol davant el porter, però no va poder superar-lo. Ludo també va intentar-ho, però va trobar-se de nou amb Germán. Passada la mitja hora Nunes enviava la pilota també a la fusta. Al 37 el domini tricolor es va veure premiat. Ludo xutava una falta des de la frontal i la pilota entrava després de tocar la base del pal. Cinc minuts després Germán cometia penal sobre Cristian, i aquest s’encarregava de transformar-lo.



La segona part també va ser per a l’FC Andorra, però va ser més ensopida. Només reiniciar-se el matx Pol encertava la direcció de l’esfèrica amb un u contra u amb Noah. Les oportunitats en ambdues porteries no es van multiplicar, però hi van haver dos pals més. Primer per part laurediana mitjançant Nájera. El segon va ser tricolor, ja a les acaballes, de Fernàndez.

Golejada a l’Engordany / Els tricolors van disputar el primer amistós de la pretemporada dissabte, imposant-se a la UE Engordany per 5-0. A la mitja hora de partit Nazzaro feia moure el marcador aprofitant l’assistència de Txus cap a la frontal de l’àrea petita, rematant de primeres. A la segona part els tricolors van ser força superiors, sobretot físicament. Al minut 65 Cristian feia el segon de penal, que Matías havia comès sobre ell mateix. Betriu al 76 materialitzava el tercer amb un xut creuat. L’extrem també marcava el quart al 84, aprofitant un contraatac conduit per Cristian, que l’assistia per a superar per baix a Coca. Dos minuts després una ràpida transició d’Àlex Martínez acabava amb el gol del davanter internacional.