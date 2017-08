Mònica Dòria es proclama campiona d’Europa júnior en C1

Èxit andorrà al Campionat d’Europa júnior, celebrat a la localitat alemanya d’Hohenlimburg. Mònica Dòria va aconseguir proclamar-se campiona continental de la categoria en C1.



L’actuació de la palista andorrana va ser destacada durant tot l’esdeveniment. Va mantenir el rendiment a la final, on entraven les 11 millors classificades a les semis. Dòria no va cometre cap errada en la seva actuació per adjudicar-se el títol europeu amb un registre de 120,11 segons. La seva actuació va ser memorable per adjudicar-se la medalla d’or en categoria júnior. La plata va ser per a l’alemanya Zoe Jacob, que tampoc rebia cap penalització i finalitzava a 1,13 de l’andorrana. El bronze era per a la txeca Gabriela Satkova, que rebia dues penalitzacions i acabava a 2,68.



Dòria havia entrat a la final per la porta gran, com la més ràpida a les semifinals. Marcava un crono de 121,72, tot i rebre dues penalitzacions. El segon lloc en aquesta ocasió havia estat per a Satkova a 0,87 i el tercer per a l’eslovaca Monika Skachova a 2,13.