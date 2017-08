Notícia El Govern renova l’acord per potenciar el català al cinema Es projectaran un mínim de deu pel·lícules l’any Una sala dels cinemes illa Carlemany. Autor/a: Alex Lara

El Departament de Política Lingüística ha signat un acord amb els cinemes illa Carlemany per seguir potenciant la presència del català a les sales de cine. Aquesta vegada, els objectius són fomentar les estrenes en català i incrementar l’oferta de les exhibicions.



Deu pel·lícules d’estrena en català a l’any com a mínim a partir del pròxim gener. Aquesta és la quantitat que ha quedat garantida en el recent signat acord. Per a què la presència del cinema en català sigui constant durant tot l’any, l’acord afegeix que l’empresa podrà complementar l’oferta d’estrena amb l’exhibició d’una altra pel·lícula en català, però ja estrenada amb anterioritat. Aquestes sessions tindran lloc cada segon i quart dijous del mes. A més, a la cartellera també s’inclourà una oferta infantil en català en períodes de vacances escolars.



El Ministeri de Cultura destinarà una partida de 10.000 euros per a aquest concepte, que s’anirà exhaurint a raó de les pel·lícules projectades. El nou acord ratifica els convenis anteriors quant a entrades, de manera que Govern comprarà entre 100 i 200 de cada film. Aquestes se seguiran repartint de manera gratuïta entre els que participen en el programa Voluntariat per la llengua, els estudiants dels cursos de català de Formació d’Adults i els usuaris dels centres d’autoaprenentatge. La resta de la població també en podrà adquirir a un preu rebaixat.