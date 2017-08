Notícia Visites als museus i tertúlies literàries per a la gent gran L’espai acollirà noves propostes aquesta temporada Una classe d’un curs d’informàtica a L’espai. Autor/a: Tony Lara

La Fundació Crèdit Andorrà arrenca aquest setembre amb una nova temporada d’activitats destinades a la gent gran, que es duran a terme al centre social d’activitats i formació de l’entitat: L’espai.



Entre les novetats proposades aquest any estan les visites guiades als museus del Principat, les tertúlies literàries, el taller d’estimulació de la memòria mitjançant la informàtica i un curs de francès bàsic.



No s’han descartat però les exitoses propostes d’anys anteriors, com els cursos i tallers sobre informàtica i noves tecnologies, les rutes de senderisme o les xerrades sobre cultura i hàbits saludables, informa l’ANA. Quant a les noves tecnologies, els majors de 60 anys podran gaudir de tallers de fotografia i vídeo digital, però també d’smartphone i tauleta tàctil.



Pel que fa a les sortides, els usuaris podran escollir entre rutes de senderisme pels Pessons i visites guiades als museus com el Carmen Thyssen Andorra, el Centre d’Interpretació Andorra Romànica o el Centre d’Interpretació del Ferro.