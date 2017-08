Notícia Aprovada la reurbanització del carrer l’Escorxador Les obres de la via completaran la reconstrucció del nucli antic de la Seu d’Urgell El carrer Escorxador de la Seu d'Urgell. Autor/a: Ajuntament de la Seu d\'Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit, recentment, aprovar el projecte de reurbanització de l’urgellenc carrer Escorxador, el qual de moment es troba en fase d’informació pública per tal que s’hi puguin presentar al·legacions.



La via està situada al bell mig del centre històric de la població urgellenca, i uneix la plaça del Pati Palau i el carrer dels Canonges. Tant la plaça com aquest últim carrer ja han estat reformats fa dos i 13 anys, respectivament, pel que ara és moment del carrer Escorxador. Amb aquesta obra, es pretén completar la reurbanització del nucli antic de la capital alturgellenca.



Les obres, que es preveuen d’una durada d’uns tres mesos aproximadament, comprendran una sèrie d’accions que alteraran el territori. Entre aquestes accions estan les demolicions dels elements i paviments que no s’adaptin a la configuració de la reforma, per posteriorment poder continuar amb l’obra pròpiament dita. Després les obres consistiran en la remodelació de la xarxa de clavegueram i pluvials i la remodelació de la xarxa d’aigua potable. Per últim es pavimentarà tot el carrer Escorxador amb materials com els del carrer Canonges i de la plaça Pati Palau per a donar-li el sentit d’unitat del nucli antic que es pretén, i s’instal·larà el mobiliari urbà.



El pressupost total de l’obra és de 118.557,78 euros.



El carrer que patirà l’obra està connectat amb el carrer dels Canonges, que és un dels principals carrers de la ciutat medieval on residien els eclesiàstics i els senyors laics. El nom del carrer fa referència a l’important paper que tenien els canonges en el govern de la ciutat, ja que tenien gran poder adquisitiu i gaudien de notables privilegis.