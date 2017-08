Notícia Vall Banc ja té contrapart per operar normalment amb dòlars L’entitat ha arribat a un acord amb Bank of New York Mellon Cartell d’una oficina de Vall Banc. Autor/a: MARICEL BLANCH

Vall Banc ja pot operar normalment amb dòlars gràcies a un acord amb el Bank of New York Mellon (BNYM), que «ha possibilitat els pagaments internacionals en dòlars». Fins ahir, la clientela de l’entitat podia operar amb dòlars però amb algunes restriccions. «Aquest pas endavant permet d’optimitzar els recursos i l’eficiència de l’entitat oferint un millor servei als clients», segons consta en la nota interna enviada ahir per Vall Banc.



Segons la circular informativa, «l’èxit ha estat fruit d’un intens diàleg amb Bank of New York Mellon per establir llaços de confiança amb Vall Banc i recuperar la fe en la plaça financera. En aquest sentit, tant el projecte com les garanties de compliment normatiu aportades per l’entitat han estat elements clau per a la bona entesa entre les parts».

L’entitat bancària també explica que «les dades econòmiques reforcen el projecte com a banc pròsper i consolidat tal com reflecteixen les ràtios de solvència (31,19%) i liquiditat (54,46%)».



Amb la col·laboració amb BNYM, «el banc formalitza la normalitat en tots els seus productes i serveis i centra el seu projecte de futur en la innovació. L’entitat afirma que segueix invertint «en la millora de serveis i la tecnologia bancària per tal de seguir el pla de transformació».

Vall Banc es va crear el 2015 amb el traspàs dels actius bons de BPA, però operava sense contraparts nord-americanes, ja que van trencar tots els contactes amb BPA arran de la nota del FinCEN en què s’alertava de presumptes operacions de blanqueig de capitals. Amb tot, la clientela podia fer operacions amb dòlars fent una transacció intermèdia en euros, recorda l’ANA.



El fet d’haver pogut desencallar l’operativa en dòlars representa un pas més per facilitar l’operativa internacional de l’entitat, tot i que encara queda pendent desbloquejar les posicions de renda variable, custodiades per Crédit Suïsse, entitat que encara no s’ha pronunciat sobre tota la informació enviada.