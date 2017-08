Notícia Martí proposa la creació d’una unitat policial per lluitar contra el terrorisme El cap de Govern convida les forces polítiques a fer un pacte per dotar de més efectius el cos de Policia El cap de Govern, Toni Martí, acompanyat de l’ambaixador, Manuel Montobbio, i del síndic, Vicenç Mateu, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El cap de Govern, Toni Martí, va anunciar ahir la seva voluntat de crear una unitat específica per combatre el terrorisme a més de reconèixer que cal dotar de més efectius el cos de Policia. Per això, Martí proposarà en el proper debat d’orientació política a tots els partits unir-se en un «gran pacte» per dotar la policia «d’efectius suficients». El màxim responsable de l’Executiu va deixar clar que «tot i que calen més mitjans, la seguretat està garantida» i que la proposta té per objectiu prevenir, ja que «una de les característiques més importants que tenim és la nostra gran seguretat». «És un actiu que s’ha de mantenir i per això s’ha de dotar dels agents necessaris», va insistir.



En la línia de reforçar de més seguretat els punts amb més afluència de gent, Martí també va indicar que demà mantindrà una reunió amb la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i amb la d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, per dotar de més seguretat aquests espais però sense condicionar la lliure circulació «que és una de les grans llibertats de les persones». Unes mesures, va considerar, que «s’han de fer amb serenor però també amb anticipació».



El líder demòcrata no va concretar el nombre de professionals que caldria sumar al cos però va apuntar que actualment hi ha uns 250 policies, una xifra «inferior a la de fa uns anys». Un dels problemes d’aquesta falta de personal, va indicar, és «la manca de patrulles a les nits». Tot i això, va assenyalar que «la policia fa una gran feina amb menys mitjans que abans i per això s’estan formant més agents i s’estan fent edictes». L’increment d’efectius, però, «no és una qüestió que es pugui fer d’avui per demà», ja que cal formacions específiques.



Un anunci que va celebrar el ministre de Turisme, Francesc Camp, que va deixar clar que «és inevitable reforçar la seguretat perquè és un moment delicat i de molta crisi i molta por perquè no hi hagi més atemptats».



Els retrets de l’oposició/ La notícia va ser ben rebuda per les forces polítiques de l’oposició que celebren que el Govern vulgui reforçar la seguretat del país tot i que van incidir en què la culpa de la falta d’efectius és del Govern. En aquest sentit, el progressista Víctor Naudi va remarcar que «estic d’acord en tenir més mitjans humans i materials» però va criticar que amb la modificació impulsada pels demòcrates de les condicions de jubilació que rebaixava les pensions que reben els agents «es van perdre molts efectius amb molta experiència». «Martí demana més efectius i va ser ell qui va provocar moltes baixes i un trencament en l’escala de comandaments», va retreure.



Una opinió que comparteix la parlamentària del Partit Socialdemocràcia (PS), Rosa Gili, que considera «encertada» la proposta tot i que lamenta que «DA hagi fet aquesta escapçada al cos policial amb les seves polítiques». «El Govern de Toni Martí ha batut el rècord de prejubilacions que s’han dut a terme dins del Cos de Policia», va sentenciar.

També en el mateix sentit es va expressar el conseller general liberal, Carles Naudi, que tot i aplaudir que es vulgui millori la seguretat andorrana va lamentar la «improvisació» amb què es vol fer. El liberal va plantejar que caldria saber «per què el Govern ha deixat reduir prop del 50% els efectius del GIPA [Grup d’Intervenció de la Policia d’An­dorra]», ja que va indicar que les noves incorporacions «s’hauran de formar i trigaran a tenir els coneixements de la gent que ha marxat». Així mateix, Naudi va reclamar més «previsió», ja que «fa temps que el temor s’ha estès per culpa d’atemptats terroristes».



Llibre de condol / Martí va fer aquestes declaracions ahir a l’Ambaixada espanyola després de signar el llibre de condol per les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Al llarg del matí, diverses autoritats van dedicar missatges de suport a les víctimes i a les seves famílies, entre els quals diversos ministres i cònsols. També s’hi va acostar el síndic general, Vicenç Mateu, que va subratllar els lligams d’Andorra amb Barcelona i Cambrils, la qual cosa ha provocat que «la vinculació efectiva directe en aquest cas sigui molt propera per Andorra».