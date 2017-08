Cinc detinguts per una baralla múltiple a Escaldes

La Policia va detenir cinc persones implicades en una baralla múltiple que va tenir lloc diumenge passat a les 13.30 hores, segons fonts del cos. En concret, van destacar que la batussa va tenir lloc a la part alta d’Escaldes-Engordany, a l’avinguda de les Escoles. Les fonts, però, no van detallar perquè es va iniciar la baralla. «No se sap, no vam treure l’aigua clara», van precisar les fonts.



Els agents van ser requerits perquè hi havia una baralla entre dos grups. Un d’ells estava format per tres homes no residents, dos de 35 anys i un de 26 anys. L’altre grup estava format per un home i una dona residents, de 21 i 23 anys, respectivament. Aquesta parella va ser detinguda al mateix lloc dels fets. Poc després, a Andorra la Vella, els agents van interceptar els altres tres implicats en la batussa en un turisme. El conductor del vehicle presentava evidents signes d’estar sota els efectes de l’alcohol. Per aquest motiu, li van practicar un control d’alcoholèmia i va donar positiu en 1,09 grams de litre en sang. Per això, va ser detingut com el presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. A més, tots els participants de la baralla van ser arrestats per un delicte contra la integritat física.



Arran de la batussa, van els implicats van tenir ferides de diversa consideració, però des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell van indicar que no es tracta de lesions greus,



Per una altra banda, els agents també van haver d’intervenir en tres casos de violència domèstica.



El primer cas va tenir lloc dimarts de la setmana passada prop de les sis de la tarda a Encamp, on un resident, de 23 anys, va pegar a la seva parella, que va patir lesions en el braç.



A més, la policia també va arrestar un resident de 18 anys. La seva parella va denunciar que durant la relació va ser víctima d’amenaces, injúries i agressions.

La policia també va actuar en un domicili de Sant Julià de Lòria el dissabte a les deu del matí. En aquesta ocasió, va detenir un home i una dona de 26 i 23 anys, respectivament, perquè es van agredir mútuament.



A més, els agents també van detenir sis persones per conduir sota els efectes de l’alcohol en diverses operacions. Quatre de les intervencions es van produir després que els conductors tinguessin un accident. En dos dels casos, van acabar amb ferits i els altres dos amb danys materials.