La Vuelta, entre fortes mesures de seguretat

Policies d’Andorra armats i parlant amb la Guàrdia Civil. Això és el que es podia veure entre la multitud de persones que van anar a veure ahir la Vuelta Espanya, que va tenir com a parada final Andorra la Vella. En detall, van venir 130 agents del cos espanyol, 50 dels quals en motocicletes. Durant el transcurs de la competició, els agents també van fer escorcolls a ciutadans i els agents de circulació vigilaven els carrers. Arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el Govern va decidir reforçar les mesures de seguretat i la ciutadania es va mostrar satisfeta. «No tenim por, però pot passar en qualsevol lloc i moment. Andorra ha de tenir cura de la seva seguretat», va assenyalar Beatriz Ochoa, que va acudir a veure la competició ciclista acompanyada de la seva germana Isabel.



Aquesta última va relatar que com que viuen a prop d’on passava La Vuelta van decidir anar-la a veure. «M’encanta la competició i està a prop de casa», va ressaltar Isabel Ochoa.



Manel Fajardo va confessar que és un enamorat del ciclisme i, per això, ahir va buscar un bon lloc on poder fer una fotografia, encara que això impliqués que hagués d’estar sota un sol de justícia.



Tant les germanes Ochoa com Fajardo van destacar la importància que la Vuelta passi pel país. «Porta gent al comerç i dona a conèixer a Andorra», va opinar

Isabel Ochoa. Per la seva part, Fajardo va assenyalar que aquesta competició «és un aparador d’Andorra cap al món perquè molta gent està pendent del país». A més, va destacar que dona a conèixer el Principat com un destí de cicloturisme i on hi ha molts recorreguts per fer amb bicicleta.



Des dels hotels, també es van mostrar positius amb la Vuelta. En el cas de l’hotel Roc Blanc acull un dels equips i això va fer que ahir tingués una ocupació al voltant del 90%. Des de l’hotel Sant Jordi i el President, que són de la mateixa cadena, la competició també els ha portat més reserves. «Els dos últims mesos hem tingut molta gent i ara començàvem a baixar, però hi ha hagut un repunt amb la Vuelta», van dir des de l’hotel. No tothom té la mateixa percepció. Des dels hotels Set Claus, Centric Atiram i Holiday Inn van explicar que estan pràcticament plens, però que és l’ocupació normal en aquestes dades.



Tampoc tot és flors i violes. Gemma Gutiérrez, de la Farmàcia Valira, situada al Prat de la Creu, va defensar que la Vuelta està molt bé perquè porta molta gent. Malgrat això, va lamentar que des de les vuit del matí estigués el carrer tancat, ja que han hagut d’aparcar en altres zones de la ciutat. «Està una mica mal organitzat, però tota la resta molt bé, ja que porta molta gent», va dir Gutiérrez.



També hi ha persones a les quals la competició els ha agafat per casualitat. Francisco Minguez, d’Alacant, ha vingut amb la seva parella a la Massana. «Ens vam adonar que hi havia la Vuelta pels cartells de les retencions», va explicar, mentre esperava als ciclistes.



Tot a punt a Escaldes / «Està tot preparat perquè d’aquí a unes hores tot aquest desplegament que hi ha Andorra la Vella vingui a Escaldes », va ressaltar la cònsol escaldenca, Trini Marín. Per això, va dir que diumenge a la nit van tancar els pàrquings del Consell de la Terra, Veedors, Arnaldeta de Caboet, Nacions Unides i Constitució per acollir avui la sortida de la Vuelta. Marín va valorar que la competició porta persones al Principat, alhora que mostra el país a l’exterior. «Això és molt bo», va sentenciar.