Notícia Desconvocada la vaga de recollida d’escombraries Empresa i treballadors de l’Urgellet han pactat una millora de les condicions Contenidors de recollida selectiva a la Seu d’Urgell. Autor/a: El Periòdic

L’empresa Urbaser, concessionària de la recollida d’escombraries als municipis de l’Urgellet, ha arribat a un acord amb els treballadors per tal de desconvocar la vaga que s’havia anunciat per als propers dies, entre el 25 i el 30 d’agost. El pacte entre les dues parts permet suspendre l’aturada, que hauria coincidit en dates amb la Festa Major de la Seu d’Urgell.



Aquest dilluns, representants de la companyia i dels empleats es van reunir novament i finalment van acordar una millora de les condicions laborals. Des del sindicat CCOO, que ha participat en les negociacions, van detallar que l’acord preveu l’augment salarial d’acord amb l’increment de l’IPC, a més a més del reconeixement de quatre categories de treballadors i de la pausa de vint minuts per esmorzar.



Els responsables sindicals es van mostrar satisfets pel contingut del nou conveni, que tindrà una vigència de cinc anys, informa Ràdio Seu.



L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, es va felicitar de l’acord entre ambdues parts i va expressar «l’agraïment a empresa i treballadors per l’esforç d’entesa», com també «la feina de la Mancomunitat d’Escombraries» per desbloquejar el conflicte. Batalla va afegir que «una Festa Major amb vaga hauria estat més difícil per a tots». De la seva part, el tinent d’alcalde de la Seu i president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, també va agraïr «el seny i el sentit comú que ha posat tothom en aquesta negociació» per tal de «facilitar les coses, perquè la Festa Major han de ser uns dies de gaudi amb civisme».



El president de la Mancomunitat d’Escombraries, Ricard Mateu, va comentar que «s’han fet els esforços que calgués perquè es desconvoqués la vaga i s’arribés a una entesa». Mateu va recordar que Urbaser «presta un servei públic i una vaga hauria afectat molt negativament tots els municipis» i especialment la Seu, en el marc de la Festa Major.