Els radars del Túnel de la Tàpia i la Bartra, a l’octubre

Els dos nous radars de tram que s’instal·laran al túnel de la Tàpia de Sant Julià de Lòria i a la zona de la Bartra d’Encamp seran una realitat a partir de l’octubre, segons va informar ahir l’ANA.



Aquests nous aparells tenen com a objectiu dissuadir els conductors de sobrepassar el límit de velocitat, que en el cas del túnel de la Tàpia és de 60 quilòmetres per hora i en el de la zona de Bartra 70 quilòmetres per hora.

Radar per tram / A diferència dels radars fixes, aquests es coneixen com radar per tram, ja que sanciona tots aquells vehicles que no compleixin el límit de velocitat durant un tram d’un mínim d’un quilòmetre de longitud.



Segons el cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, el futur per millorar la sinistralitat a les carreteres passar, inevitablement, per col·locar radars per tram, tal com s’ha pogut corroborar en la CG-3 als túnels de Sant Antoni. «Ha passat de ser una de les carreteres amb més índex d’accidents a ser merament residuals», va remarcar Bonell.



Amb la instal·lació d’aquests dos nous aparells, Mobilitat dona per resolts els trams amb més trànsit de les tres carreteres principals del país. Ara bé, en un futur, però, no es descarta desplegar algun sistema dissuasiu en dos punts estratègics més. Al detall, un seria entre Encamp i Canillo, i l’altre entre la Massana i Ordino.



D’altra banda, la instal·lació dels dos radars per tram permetrà deslocalitzar els radars fixes que hi ha en aquesta zona i, per tant, poder-los instal·lar en altres punts de la xarxa viària del Principat, una iniciativa que actualment està en fase d’estudi.



La instal·lació d’aquests radars per tram es van adjudicar el passat més de desembre l’UTE Aerco-Aluvisa per un import de 335.000 euros.