Un accident múltiple a Sant Julià acaba amb tres ferits

Un accident dins del túnel de la Tàpia, a Sant Julià de Lòria, va acabar ahir amb tres persones ferides. En l’incident, que va tenir lloc prop de les vuit del matí, s’hi van veure fins implicats una furgoneta Fiat Ducato, així com dues motocicletes una Honda FJS 600 i Kawasaki Z750.



Segons fonts policials, l’accident es va iniciar quan una motocicleta va perdre el control i va caure a terra. Llavors, un dels dos ocupants de la furgoneta va baixar per ajudar-lo, però va venir una segona motocicleta que també va perdre el control i el va investir. Com a resultat de l’accident, hi van haver tres ferits tots residents: l’integrant de la furgoneta, de 36 anys, i els dos motoristes de 47 i 33 anys.



Tot i així, les fonts policials van destacar que les ferides no van ser de gravetat, una versió que van confirmar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell que no tenien constància del seu ingrés. Des de Mobilitat, van indicar que es va haver de tancar durant dues hores el túnel de la Tàpia, cosa que va provocar retencions d’un quilòmetre i mig durant aquest temps. Una de les hipòtesis amb les quals es treballa és que hi hagués un problema amb l’asfalt i, per això, rellisquessin les dues motocicletes.



D’altra banda, una motocicleta i un turisme van col·lisionar en la cruïlla dels carrers entre Prada Motxilla amb Baixada del Molí. Arran d’això, l’ocupant de la motocicleta, un resident de 51 anys, es va fracturar la cama. Per aquest motiu, va requerir una intervenció quirúrgica i ahir va romandre ingressat a l’hospital, van precisar fonts del centre. Segons la policia el turisme, amb matrícula espanyola, venia de la via Prada Motxilla i es disposava a incorporar-se a carrer Baixada del Molí, quan va xocar amb la furgoneta.