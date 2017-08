Notícia L’Audiència Nacional vol més dades dels Pujol La jutge amplia la comissió rogatòria a les autoritats judicials Jordi Pujol, en una visita de fa uns anys a Andorra. Autor/a: tony lara

El jutjat de l’Audiència Nacional que investiga el presumpte origen il·lícit del patrimoni de la família Pujol Ferrusola ha ampliat la comissió rogatòria a les autoritats judicials andorranes (i ja en van 16) per demanar més dades bancàries. En concret, la jutge Lamela vol informació sobre les fundacions panamenyes offshore Doral, Donneran i Kamala, utilitzades per Marta Ferrusola i alguns dels seus fills, segons informa Europa Press.



La jutge Lamela –substituta de José de la Mata, l’instructor del cas– va firmar l’ordre l’11 d’agost. La magistrada demana tot un reguitzell de dades a dues entitats bancàries del país, per saber quines instruccions els van donar Jordi Pujol Ferrusola, la seva mare o d’altres germans, tant directament com a través d’algun gestor, sobre els comptes bancaris de les fundacions panamenyes. La jutge vol conèixer les ordres de gestió donades tant per escrit, com per correu electrònic, telèfon, gestor o intermediaris. També sol·licita les firmes autoritzades, documents d0identitat, passaports, transferències, ingressos i d’altres.



La Policia ha constatat, segons informa Europa Press, que Jordi, Pere, Marta, Mireia i Oleguer Pujol Ferrusola, a més de Marta Ferrusola, tenien comptes oberts a Andorra de les fundacions Kopeland, Clipperland, Doral o Doneran i Kamala.