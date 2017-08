Notícia Un aniversari ple de contrastos L’orgue de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana celebra el seu desè aniversari Ribas mostra l’exposició sobre la construcció de l’orgue de la Massana instal·lada a l’oficina de turisme. Autor/a: ANA / M. F.

L’orgue de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana celebra el seu desè aniversari. I per celebrar-ho, durant un mes es podrà veure una exposició fotogràfica a l’oficina turística de la parròquia que mostra tot el procés de construcció de l’orgue i el seu trasllat a l’església. El recorregut permet observar les entranyes de l’instrument que es va construir peça per peça durant dos anys i mig. Un cop acabat, es va desmuntar de nou per ser traslladat i muntat novament a l’església.



Tant el director artístic del Festival Internacional d’Orgue, Ignacio Ribas, com la consellera de cultura de la Massana, Jael Pozo, van destacar que es tracta d’una exposició inèdita, ja que pràcticament no s’ha fet mai abans amb cap altre instrument. Ribas també va posar de relleu que la mostra de 50 fotografies permet fer un «seguiment fotogràfic des de la primera fusta» a l’orgue final i va afegir que esperen que altres parròquies tinguin interès per acollir l’exposició.



A part de la mostra fotogràfica, el comú ha organitzat una sèrie d’activitats per celebrar l’aniversari de l’instrument emmarcades amb el vuitè Festival Internacional Orgue&nd. En aquest sentit, Pozo va destacar el «concert de contrastos» que durà a terme la concertista Susana García. Tal com la mateixa artista va manifestar en roda de premsa, el seu objectiu és interpretar peces de diversos compositors que «ens mostrin diferents colors i cascades de llum». Passarà per «regions diferents, concepcions diferents: contrastos».



Així, l’organista interpretarà peces de diversos compositors espanyols, passant per la mallorquina Carme Fernández Vidal, fins a la tradició de la música per a orgue dels segles XVII i XVIII. Farà també una pinzellada pel barroquisme i a tradició de les esglésies sevillanes amb le seu ball de seises i «les cascades de llum que ens transmeten els tientos de l’il·lustre Correa de Arauxo», als compositors de l’Alemanya del nord amb Buxtehude.



García també aproparà l’orgue als més petits a través d’un taller per infants de 6 a 8 anys amb la finalitat que «entenguin l’instrument i la seva màgia». «Quan els nens veuen que d’aquesta caixa surten ocells i altres sons el miren amb uns altres ulls i es van entusiasmant», va assegurar. Per la concertista, «la base de tot és l’educació», per la qual cosa considera que «si no comencem des de la base, no aconseguirem fer arribar la música». De cara al 2018, el comú i l’Associació amics de l’orgue treballa en un programa pedagògic amb audicions precisament amb aquest objectiu.



A més d’aquestes iniciatives, durant tota la setmana s’organitzen diverses activitats. Així, demà es projectarà, a Sant Esteve d’Andorra la Vella, la pel·lícula La terra de tots, amb l’acompanyament a l’orgue de Lukas Grimm, a les 21.30 hores. Demà també es durà a terme una conferència sobre Vicente Blasco Ibáñez a l’Ambaixada d’Espanya i durant tota la setmana, als matins, es pot gaudir d’una activitat per conèixer el centre històric d’Andorra la Vella i gaudir d’un petit concert a Sant Esteve. I ja dissabte tindrà lloc el concert d’orgue i corn alpí a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, també a les 21.30 hores. Prèviament, el mateix matí es podrà conèixer l’orgue d’aquesta església.