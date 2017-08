Notícia Jugadors per ser importants Fernández i Jankovic arriben amb el plantejament que destaquin al MoraBanc i a la Lliga Endesa Fernández, Solana i Jankovic, a la presentació d’ahir dels jugadors. Autor/a: MARICEL BLANCH

El BC MoraBanc Andorra iniciava ahir la ronda de presentacions de les noves incorporacions de l’estiu. Va començar per Jaime Fernández i Vlado Jankovic, dos components de la plantilla dels quals s’espera que tinguin un paper destacat no només a l’equip, sinó també a la Lliga Endesa.



Es tracta de dos jugadors dels quals es confia molt de cara a una temporada exigent on, a més de l’ACB, s’afronta l’EuroCup. Francesc Solana, director general del club, destaca que Fernández «té molta experiència a la lliga tot i que és un jugador jove. És una aposta de futur», per aquest motiu va signar per tres temporades, i té «molt marge de millora». Amb Jankovic «buscàvem un jugador que tingués experiència en competició europea. Era el perfil dels que volíem incorporar», a més de la seva polivalència, i aquest «és un any important per reivindicar-se per ser un jugador important a la lliga», després del seu pas fugaç pel València Basket.



El serial de Fernández per incorporar-lo fa que hagi estat «un estiu molt complicat i llarg», com afirma el base madrileny, que mig en broma diu que «no soc un jugador fàcil de fitxar». Va tenir clar deixar el club on es va formar, el Movistar Estudiantes, i venir al Principat. «Sortir una mica de la zona de confort és important», remarca. Tot i rebre moltes crítiques a Madrid, que fa que hagi «estat complicat» tot plegat, després de set anys al primer equip i abans a la base notava la necessitat de donar un gir a la seva carrera: «Hi ha un moment que et canses d’estar en el lloc on estàs. Necessitava canviar, viure una nova experiència».



Es va decidir per jugar al MoraBanc per l’aposta que van fer per ell en un inici i perquè «m’agrada el joc de l’Andorra. Està en un moment cada vegada millor i em vull pujar a aquesta onada». Creu en el projecte i «m’il·lusiona tornar al lloc de base. Al principi em pot costar una mica més» després d’haver-se desenvolupat com a escorta els darrers temps. Compartirà la posició amb Albicy, que és «un grandíssim base. Em motiva competir» pel lloc amb el francès, remarcant que «ens podem complementar bé». Quant a l’equip valora que «tenim una plantilla llarga, amb bons jugadors. Soc optimista, però primer s’han d’encaixar bé les peces», abans de començar a parlar d’objectius de Copa del Rei i play-off. «S’ha d’anar mica en mica», per «sumar el màxim de victòries i després ja veurem».



El cas de Jankovic va ser diferent. «La meva elecció va ser fàcil» per deixar l’Aris de Salònica i tornar a la Lliga Endesa, admet el grec, que veu al MoraBanc com «un club en creixement», que les últimes temporades «ha anat a millor». Considera que «l’equip està molt bé i té molt bons jugadors en totes les posicions. Estic aquí per ajudar».