Castellsagué posa la vista en els juvenils de l’FC Andorra

L’aposta per la base i els jugadors del país és clara a l’FC Andorra. És la via amb què funciona, per convicció i perquè econòmicament el club s’ho ha de mirar molt a l’hora de fitxar. L’entrenador, Marc Castellsagué, està acostumat a treballar amb gent jove i aprofita la pretemporada per comptar amb els juvenils. En els dos partits disputats ja n’ha fet debutar a tres.



Ricard Fernàndez (1999), Joel Figueres (2001) i Aaron Martínez (2002) són els que han tingut l’oportunitat en els enfrontaments contra la UE Engordany i la UE Sant Julià del passat cap de setmana. «Tenim 18 jugadors a la plantilla. Fins que no arribin un o dos que es puguin incorporar, seguim comptant amb el juvenil, perquè tenen les portes obertes tots els que tinguin el talent suficient per ser al primer equip», exposa Castellsagué, que té plena confiança en els components de la base i vol instaurar aspectes diferents de com s’havia treballat anteriorment. Al llarg de la temporada vol comptar amb ells en els entrenaments de forma habitual «per a que de mica en mica es vagin adaptant al ritme del primer equip, perquè és un procés llarg» i estiguin a punt quan se’ls necessiti i entrin a la convocatòria de Primera Catalana.



A la seva planificació també entra realitzar amistosos entre setmana, com a mínim un al mes, «per anar veient jugadors juvenils i a la resta de la primera plantilla que no estiguin tenint entrada i es puguin guanyar el lloc», a més de tenir l’oportunitat de provar sistemes de joc. En les tres setmanes que els tricolors porten de pretemporada «l’equip està entrenant molt bé, amb molta intensitat». En aquestes sessions «estic demanant a la plantilla caràcter guanyador, sigui durant els entrenaments o els partits. En tot moment hem d’intentar ser els millors. Necessitem que tots estiguin alineats en la mateixa intensitat».



Però no només se centra en paràmetres físics. «Un valor diferencial respecte a la resta d’equips es troba en l’aspecte mental. Si tens l’adequat et pot donar punts durant la temporada. Treballem aspectes físics, tècnics i tàctics, però també el mental. És bàsic. Li donem molta importància a l’aspecte psicològic , que també s’entrena», assegura el tècnic. En els dos partits disputats l’FC Andorra suma set gols a favor i cap en contra. Les victòries i «els resultats que hem tingut no és fruit de la casualitat ni de la sort, ho és del treball que estan fent els jugadors des del primer dia amb l’equip, les ganes que ho estan posant, i és el premi a la bona feina que estan fent fins ara».