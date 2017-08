Notícia El Govern demana «passar pàgina» en l’afer de l’os Naturlandia no presenta al·legacions a l’informe sancionador Un dels ossos del parc d’animals de Naturlandia. Autor/a: MARICEL BLANCH

Naturlandia ha decidit no presentar al·legacions a l’informe del Govern que sanciona el parc amb una multa de 6.000 euros per diverses irregularitats detectades després que un dels ossos s’escapés i acabés sent abatut per un dels treballadors. Una decisió que el ministre portaveu, Jordi Cinca, va valorar breument dient que «s’entén que si no presenten al·legacions accepten la resolució» i a partir d’aquí, va afegir, «el que s’ha de fer és passar pàgina i mirar endavant».



L’informe del departament de Medi Ambient va concloure que malgrat que l’expedient no podia determinar per on va sortir l’animal, sí que constatava que «la xarxa metàl·lica del tancat no estava subjecta al terra, que les distàncies mínimes entre la primera tanca elèctrica i el terra no complien amb les condicions de l’autorització, que no s’ha demostrat si la tanca estava electrificada en el moment de la fugida, que no s‘havia realitzat la inspecció ocular diària dels tancats per part del personal del parc i que no es van complir els procediments establerts». Una versió que contradiu l’explicació del comú lauredià que manté que l’os es va escapar per la porta i que la reixa elèctrica funcionava amb normalitat.



Malgrat tot, ni des del Govern ni des del comú lauredià s’ha fet cap aclariment al respecte. Per treure l’entrellat a tot plegat, l’oposició de Sant Julià de Lòria demanarà l’expedient i més explicacions a la majoria.