Notícia El Govern busca solucions a la manca de pisos de lloguer Alguns no-residents amb propietats no han regularitzat la situació Un cartell d’un habitatge en venda. Autor/a: EMILIO PRENAS

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va avançar ahir que el Govern treballa per buscar solucions tècniques per resoldre la mancança d’habitatge de lloguer, de manera que s’estan estudiant possibles eines per facilitar l’accés a aquest mercat que es podrien concretar durant les properes setmanes, informa l’ANA.



Cinca, també titular de Finances al gabinet de Martí, va aclarir que no hi ha manera de saber quants pisos buits hi ha al país, ja que no existeix el registre de la propietat. El tema dels habitatges fora del mercat, tant de lloguer com de compra, per ser propietat de no residents que no han regularitzat els seus béns patrimonials al Principat perquè al seu país de residència no els enxampi el fisc «no és una problemàtica senzilla ni fàcil de quantificar». Per tant, el ministre va subratllar que qualsevol xifra que es pugui donar sobre el nombre d’habitatges en aquesta situació «és especulativa».



A més, Cinca va argumentar que el fet que els no-residents deixin pisos buits no està vinculat a les obligacions fiscals d’Andorra, sinó que es produeix perquè hi ha propietaris d’immobles no residents que no han volgut regularitzar la seva situació. Per tot plegat, el ministre va admetre que la solució és complicada i que «no sabem si és abordable des d’Andorra», però es va comprometre a estudiar la problemàtica i a no girar l’esquena davant d’una realitat que pot tenir una dimensió de gran envergadura. La manca d’oferta de pisos de lloguer és evident, una realitat que es fa més evident cada temporada d’hivern, quan les persones que venen a treballar a pistes no troben allotjament.

Cinca també va insistir que la problemàtica no es pot vincular exclusivament a l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal, que ha provocat que molta gent hagi tret els dipòsits que tenia al banc per no haver-los de declarar al seu país d’origen i que propietaris d’immobles ara no sàpiguen què fer-ne: si hi ha activitat econòmica relacionada amb el pis, l’hisenda del seu país de residència ho sabrà.



El titular de Finances va recordar que ja fa anys que es van començar a firmar els convenis d’intercanvi d’informació a la demanda que incloïen els rendiments de la propietat immobiliària. També va rememorar que l’intercanvi automàtic ja feia anys que estava anunciat, de manera que la responsabilitat és dels propietaris que no han regularitzat a temps la seva situació fiscal amb els seus països.



Per tot plegat, el ministre va considerar que no és una qüestió vinculada pròpiament a les obligacions fiscals d’Andorra, i va deixar clar que la Llei que regula l’intercanvi automàtic no es pot modificar, perquè les dates ja estan establertes.El primer enviament de dades fiscals de no residents als seus països d’origen s’haurà de fer el setembre del 2018 amb la informació a partir del gener del 2017. Per tant, tots aquells comptes bancaris que els no-residents tinguin oberts a Andorra a 1 de gener del 2017, seran notificats al fisc del seu país de residència d’aquí un any.