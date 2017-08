Notícia El pavelló andorrà a Venècia ja ha superat els 30.000 visitants ‘Murmuri’, d’Eve Ariza, ha rebut molt més públic que en la proposta del 2015, amb Roqué i Xandri Diversos visitants observen i escolten l’obra ‘Murmuri’, d’Eve Ariza, a la Biennal de Venècia. Autor/a: Andorra biennal

Més de 30.000 persones ja han visitat l’obra Murmuri, d’Eve Ariza, la creació que representa Andorra a la Biennal d’art contemporani de Venècia. Dimarts es va assolir la màgica xifra, «que continua augmentant», han informat des del pavelló a les xarxes socials. La peça es va inaugurar a Venècia el passat 12 de maig, on s’exposarà fins al final de l’esdeveniment, el 26 de novembre.



De fet, en tan sols dos mesos la instal·lació d’Ariza ja havia rebut més visites que en tota la participació del 2015. A finals de juliol ja havien passat pel pavelló 20.000 visitants. Un mes després, ja han superat els 30.000. L’anterior edició de la Biennal, la del 2015, amb obra d’Agustí Roqué i Joan Xandri a l’Spiazzi, va reunir 17.820 visitants.

Murmuri és una reflexió sobre els moviments de poblacions humanes, presents i futures, i la seva influència sobre les estructures socials i el medi ambient. Ariza va elaborar minuciosament les gairebé 10.000 peces de ceràmica que componen la instal·lació.



L’obra es pot veure –i, sobretot, escoltar– al Palazzo Ca’ Cappello Memmo, el Pavelló d’Andorra a la 57a Biennal d’Art de Venècia, ubicat a les dependències de l’Institut de Santa Maria Della Pietà. La seu és una església, «un bell edifici amb frescos de Giovanni Battista Tiepolo i on Antonio Vivaldi va ensenyar música durant 40 anys».



Els comissaris d’Andorra Biennal 2017, Miriam Ambatlle i Javier Balmaseda, van escollir Murmuri per «l’ambició del projecte i el seu caràcter monumental». També va agradar la utilització del fang i el torn en l’obra que transcendeix l’aspecte utilitari o decoratiu tradicional de la ceràmica.