Notícia El jaciment de Montlleó, més antic del que es creia Les últimes excavacions han descobert noves dades sobre l’assentament Imatge del jaciment de Prats i Sansor. Autor/a: tribuna d’arqueologia/generalitat de catalunya

Apartir del mes que ve es durà a terme una nova excavació arqueològica al jaciment de Montlleó, al municipi cerdà de Prats i Sansor, que es calcula que pot tenir una antiguitat de 23.000 anys, segons ho va explicar aquesta setmana a Puigcerdà el codirector dels treballs i doctor en Arqueologia per la Universitat de Barcelona, Xavier Mangado, informa RàdioSeu.



En la xerrada, organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya, Mangado va fer un resum de les diverses campanyes d’excavacions que s’han fet al coll de Saig des del descobriment del jaciment a finals dels 90. L’arqueòleg va exposar les diverses teories sobre l’origen del jaciment i va mostrar els materials lítics, decoratius, restes de caça i d’altres elements trobats a l’indret.



Actualment, les cronologies dels materials a partir de la tipologia i del carboni-14 fan retrocedir l’assentament abans del període magdalenià, a diferència del que es pensava fins fa poc. El doctor Mangado va recalcar la importància del jaciment paleolític i va dir que creia que «encara donarà força sorpreses».

Paral·lelament, s’està preparant una exposició sobre el jaciment i els gairebé 20 anys d’excavacions. La mostra s’ubicarà al Museu Cerdà i s’inaugurarà el pròxim 8 de setembre, festa local a Puigcerdà.



El jaciment de Montlleó es va descobrir l’any 1998 i s’ha excavat des del 2000 fins avui. El director de l’excavació és Josep Maria Fullola, i el director de la investigació, Xavier Mangado. Històricament, sempre s’ha situat dins del mapa europeu del període magdalenià, una cultura del paleolític superior que es va estendre per la península Ibèrica i els territoris on actualment hi ha França, Suïssa, i Alemanya. Les troballes actuals faran repensar la datació històrica, que probablement serà anterior al període.