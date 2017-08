Notícia La Llei de la Funció Pública entrarà a tràmit parlamentari a l’octubre Cinca diu que el pressupost 2018 estarà llest al setembre La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega. Autor/a: MARICEL BLANCH

La reforma de la Llei de la Funció Pública es presentarà a tràmit parlamentari durant el proper període de sessions, després de debatre i negociar els punts més conflictius amb els representants dels treballadors. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va detallar ahir que la ministra que lidera el projecte, Eva Descarrega, ja ha presentat al Consell de Ministres l’esquema i bona part del redactat de la llei, tot i que queden encara algunes qüestions per resoldre.

Actualment s’estan tractant els aspectes més complexes amb els treballadors, però Cinca va dir que es podran complir els calendaris previstos, informa l’ANA.



D’altra banda, Cinca, que és el titular de Finances, va informar que està treballant en l’elaboració del projecte de pressupost del Govern per a l’exercici 2018, i que preveu que pugui entrar a tràmit parlamentari durant la segona quinzena del mes d’octubre. Prèviament, durant la segona quinzena de setembre, està previst que s’enllesteixi el text i es presenti el marc pressupostari.



Quant a les queixes de l’oposició pel poc marge de temps que s’ha establert per presentar esmenes als projectes de llei de transferències als comuns i de delimitació de competències dels comuns, Cinca va recordar que des de principis d’agost tots els grups parlamentaris tenen el text final. A més, va matisar que en haver participat en la part final de la negociació, també han anat disposant de les diferents versions del redactat.



Finalment, va afegir que donaran la possibilitat que es pugui prorrogar el termini un o dos cops.