Magallon i Lucas agafen el timó dels 'Isards' per afrontar «el canvi generacional»

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) reconeix, en boca del seu president, Xavier Vilasetrú, que s’està produint un canvi generacional a la selecció nacional. L’edat no perdona i aquell grup de principis del segle XX que tants bons fruits va donar s’ha anat desintegrant any rere any i ara cal una empenta per tornar a revifar. La fórmula escollida és, si més no, sorprenent. No hi haurà un sol seleccionador, sinó dos: Peter Lucas i Josep Magallón. A més, s’ha creat la figura de director tècnic i ho serà Xepi Garcia. Aquests són tres dels pesos pesants de la que ja es pot denominar com antiga generació, que tenen com a missió dotar els Isards «d’un plus de motivació i de valors del rugbi andorrà», segons va manifestar Vilasetrú, ahir en la presentació del nou cost tècnic de la FAR.



La situació no és ni molt menys dramàtica, però sí caòtica. D’aquell grup de 25 jugadors que fa dos anys va guanyar el torneig del seu grup del Campionat d’Europa sub-18 comença a ser el present de l’esport de l’oval a Andorra i la FAR només en té controlats a tres. «Hi ha un gruix de jugadors que comença a donar fruits però també tenim molts que han marxat a estudiar fora i això complica les coses. Cal fer un seguiment d’ells i fer el possible perquè tornin a la selecció i el club. Els necessitem», va admetre Xepi, que és el que té la missió d’executar aquesta missió, entre d’altres com recuperar les seleccions –tant masculina com femenina– de rugbi-7 o treballar per crear lligams i sinèrgies entre el VPC i el Rugbi Club Encamp-El Pas de la Casa, cosa que sempre beneficiarà al rugbi del país.



Després caldrà crear un grup humà que sigui una pinya i mostrin el compromís que tanta empremta va deixar l’antiga generació. I aquí és on entra el paper de Magallon, que era el capità: «No tinc experiència a les banquetes», va admetre. Però sí en discursos. «Representar Andorra és fantàstic i s’ha de viure intensament. Vull transmetre als que són ara el que jo he viscut, que tinguin ganes de jugar per al país i que es converteixin en els herois de les categories inferiors. Esportivament és un moment difícil i l’important és recuperar aquell esperit», va apuntar.



Peter Lucas s’ha convertit en un entrenador amb experiència contrastada en diversos equips: «Vaig marxar fora expressament per formar-me i a veure si amb aquest projecte podem donar un nou impuls als Isards i que el rugbi torni a ser especial per al país». Ell, segons Magallon, «viu el rugbi i menja partits per tot arreu» per tant serà ell qui aportarà l’anàlisi dels rivals i tindrà el suport de Xepi per definir les tàctiques i les estratègies.

Debutaran el 21 d’octubre / Xepi va augurar que «ben d’hora notarem la seva mà», en referència a Lucas i Magallon, però aquest últim va deixar clar que «no crec que se’ns hagi de demanar resultats aquest any, ja que crec que necessitarem uns tres o quatre». Amb tot, ja se sap el calendari de la Divisió 2B del pròxim Europeu: inici a casa el 21 d’octubre contra Israel, desplaçaments el 17 i el 24 de març a Bòsnia i Malta, respectivament, i per acabar, el 5 de maig de nou a l’Estadi Nacional davant Croàcia. Uns rivals que van provocar un riure nerviós en tots quatre i alguna revifada perquè segons valoren, són d’un enorme potencial.