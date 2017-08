Escaldes comptarà amb gratacels de 20 pisos al Clot d’Emprivat

El centre d’Escaldes-Engordany comptarà amb gratacels de 60 metres d’alçada, és a dir, d’uns 20 pisos, després que el ple del comú donés ahir llum verda a la reforma del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (Poupee). Tal com va explicar el cònsol menor, Marc Calvet, el pla busca facilitar zones de residència. De fet, el comú preveu que en 13 anys la parròquia tindrà uns 4.000 habitants més. El pla persegueix respondre a aquesta necessitat, però, al mateix temps, ser sostenible. Per això, preveu tres zones d’acció.



La primera és la del Clot d’Emprivat, que és on es construiran els gratacels. Segons va explicar Calvet en la roda de premsa posterior al comú, aquesta zona disposa d’espais públics i «es vol provar de no perdre’ls». De fet, actualment, té al voltant d’uns 12.400 m2 de pàrquing i uns 8.600 m2 d’espais públics com parcs infantils.



«En aquesta zona es busca que els edificis ocupin més aviat d’alçada i deixin espai a la part baixa perquè donin aquesta sensació d’amplitud i no ocupin tant la parcel·la», va especificar Calvet. Tot i així, el cònsol menor va detallar que això no serà una realitat immediata i que és un projecte que passarà uns 20 anys abans que sigui una realitat.



En el mateix context, el conseller del partit Liberals d’Andorra (Ld’A), Marc Magallón, va assegurar que amb el pla «s’oxigena» la zona. «El que abans era un bloc compacte i baix, ara serà una mena de piràmide que a baix serà més ampla i s’anirà fent més esvelta», va explicar Magallón. També va assegurar que en aquesta zona, els propietaris de les illes «s’han mostrat interessats de poder fer edificacions emblemàtiques», com són els gratacels.



Calvet va detallar que l’altra zona d’acció serà la carretera de l’Obac, que es potenciarà que sigui una via de sortida de la parròquia. En aquest context, va especificar que ara es fa lenta perquè hi ha accessos a pàrquings o edificis, cosa que fa aturar la circulació. Per solucionar aquest inconvenient, Calvet va anunciar que «no s’urbanitzarà més la carretera de l’Obac, perquè continuï sent una carretera de sortida, i que s’urbanitzarà per un vial superior».



També s’actuarà a la zona d’Engolasters per «mirar de preservar el màxim l’entorn de la capella». Per això, s’evitarà massificar la zona natural d’aquest espai.

Aquest projecte és una revisió del Poupee, que es va aprovar ara fa nou anys i tindrà una vigència per als pròxims sis, va detallar Magallón. «Hem de seguir la tònica i adaptar-nos a la realitat del moment», va dir el conseller liberal.



Transferències / El comú també va ratificar l’acord institucional per les transferències i competències a què es va arribar entre els grups parlamentaris, el Govern i les corporacions locals. Magallón també va votar a favor, malgrat que en els dos primers anys Escaldes-Engordany serà l’única parròquia que veurà el seu pressupost reduït. Això es deu el fet que els dos primers anys seran de transició i les parròquies s’hauran d’adaptar al nou marc, però com que Escaldes-Engordany «té els deures fets» en matèries com les separatives i, per això, haurà de ser solidària fins que les altres parròquies es posin al dia, va explicar la cònsol major, Trini Marín. Per això, la resta de comuns tenen un període de dos anys. En aquest període, la corporació escaldenda ingressarà al voltant de 180.000 euros menys, però a partir del tercer any obtindrà al voltant d’uns 200.000 euros.