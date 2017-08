Notícia Oques Grasses, Buhos, Aspencat i Xeic!, a Casetes Els principals concerts seran les nits de dissabte, diumenge i dilluns El recinte de Casetes, l’any passat.

El recinte de Casetes, al camp de terra de l’aparcament Doctor Peiró, acollirà un any més els principals concerts nocturns de la Festa Major de la Seu d’Urgell. A banda del Seu Rock d’avui, el cartell de grups, dissenyat d’acord amb les aportacions de les mateixes colles i espectadors mitjançant una enquesta, presenta diverses de les formacions de referència actualment en les festes populars a Catalunya. Un any més, l’accés a tots els concerts és gratuït. RàdioSeu ofereix durant aquests dies previs entrevistes amb els components de les principals bandes convidades.

La ‘Nit a tot gas’, demà, presenta com a novetat l’actuació dels osonencs Oques Grasses, una de les propostes més trencadores de l’actual panorama musical català. El grup està format per set músics sorgits de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i en els seus inicis van tenir com a cantant Arnau Tordera. Defineixen el seu estil com «reggae a la casolana», amb unes lletres i una estètica sorprenents. L’any 2010 van guanyar el Premi Enderrock al grup revelació i, entre d’altres indrets, han actuat al Canet Rock, a la Telecogresca, al SummerFest de Milwaukee (EUA) i al Summer Stage Festival de Nova York. A la Seu presentaran el disc Youponi.

La mateixa nit també seran a Casetes els Buhos, que actuen a la Seu per segon any consecutiu a petició del públic. El grup de Calafell segueix presentant amb èxit arreu del país el disc Lluna plena, que inclou cançons com Barcelona s’il·lumina, que ja suma prop de 850.000 visualitzacions a YouTube. El cartell de dissabte el completen els urgellencs BatukaSeu i el grup de versions Neon.

Diumenge, la Nit al ralentí oferirà la primera actuació a la Seu de Xeic!. El grup de les Terres de l’Ebre, amb vuit components, presenta el seu vuitè CD, La nit és nostra, en què mantenen la mescla d’ska i ritmes llatins. L’any 2013 Xeic! van gravar amb una trentena de personalitats del país el videoclip Tornarem en defensa de la llengua catalana i per mostrar el rebuig a la llei Wert. La nit també comptarà amb Porto Bello i el grup de versions The Pink Goats.

Dilluns, la Nit sense fi estarà protagonitzada pels valencians Aspencat. La banda de la Marina Alta portarà al Pirineu el seu rock combatiu mesclat amb instruments tradicionals com ara la dolçaina, una fusió que ha donat identitat a l’actual fornada de grups del País Valencià.



Reconeixement públic a esportistes i clubs urgellencs

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu organitza diumenge un acte presidit per l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, per fer un reconeixement públic als esportistes i clubs locals que han assolit resultats rellevants.

En aquest acte, que s’iniciarà a un quart de nou del vespre a la Sala de la Immaculada de la capital alturgellenca, es farà un homenatge a una vintena d’esportistes i dos clubs esportius. Els esportistes i equips homenatjats són l’Urban Sport Padel Club La Seu, La Seu d’Urgell FC, Jan Vicente, Marc Colell, Marc Vicente, Marçal Gabarró, Biel Balcells, Júlia Pueyo, Bernat Gabarró, Jaume Pueyo, Sara Erola, Gerard Palomo, Jordi Majoral, Cesc Colell, Carola Vila, Míriam Martínez, Josu Fàbrega, Olga Rodríguez i Jordi Pons.