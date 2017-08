L’hospital prepara el relleu

Fiona Pallarès, Carlota Badia i Natàlia Visa són tres dels 13 estudiants de medicina que aquest estiu han fet pràctiques a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Pallarès estudia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i es troba a l’equador de la carrera. «El sistema andorrà és diferent de l’espanyol i, així, si volem tornar, podem veure com funciona el sistema sanitari andorrà», va destacar Pallarès.



Aquest és el primer estiu que els estudiants de medicina poden veure com funciona l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que fins ara no oferia aquesta modalitat de pràctiques.



El director assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Joan Martínez Benazet, va assenyalar que els treballadors s’estan envellint i que hi ha molts metges que tenen entre 55 i 65 anys, per la qual cosa amb aquestes pràctiques es vol formar els futurs professionals que treballin a l’hospital. «No és fàcil trobar professionals que vulguin venir a Andorra», va explicar Martínez Benazet. Per això, aquest programa de pràctiques persegueix que en un període d’entre sis i deu anys, els andorrans que estudien medicina a Espanya o França es puguin incorporar al SAAS. El director del servei va detallar que aquestes pràctiques es poden fer en diversos estius i que consisteix a passar una setmana en cada una de les especialitats de l’hospital. En cada àrea, els estudiants poden veure com funcionen, tenir contacte amb malalts i veure les respostes que dona el metge. «Ha estat molt enriquidor», va considerar Badia, que va assegurar que han après moltes coses i que els metges els hi han prestat molta atenció.



Per Visa, amb aquestes pràctiques «pots anar tantejant el territori per veure on vols anar tirant». De fet, en una cosa que van coincidir les tres futures metges és que encara no saben quina especialitat es volen dedicar.

Places del futur

Martínez Benazet va dir que, precisament, aquestes pràctiques han de servir per orientar els estudiants sobre quina especialitat els hi convé, ja que els també els hi donen a conèixer en quines àrees hi haurà vacants en el futur i, per tant, tindran més possibilitats de treballar.

Segons les estudiants, això també els hi és positiu perquè les ajuda a orientar-se de cara el futur. «Tens el SAAS que t’orienta perquè sigui més fàcil la decisió», va emfatitzar Badia.