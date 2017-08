Notícia Decomissats 1.490 paquets de tabac de contraban La conductora d’un vehicle els portava en maletes i una bossa Comís dels gairebé 1.500 paquets de tabac a la Farga de Moles. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

Els efectius fiscals de la Guàrdia Civil de la Duana de la Farga de Moles van intervenir dimecres un total de 1.490 paquets de tabac de contraban de diverses marques i 3.000 grams de picadura de tabac per un valor total de 7.534 euros. La intervenció es va produir sobre les sis de la tarda, quan una dona, indetificada com P. R., de 27 anys d’edat, conductora d’un vehicle marca Renault Scenic amb matrícula francesa, pretenia introduir, sense declarar, la quantitat de tabac de contraban ja citada, que es trobava a l’interior del maleter del turisme amagat en dues maletes i una bossa d’esport.



Una vegada verificat el gènere pels agents a les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va procedir a aixecar acta per la comissió d’infracció a la normativa sobre contraban (Llei Orgànica 12/95), quedant dipositat tant el gènere comissat com el vehicle intervingut, a la Duana de la Farga de Moles a disposició de l’Administrador de la mateixa.



El comís s’ha realitzat tan sols tres dies després d’un altre d’envergadura, en què els efectius de la Guàrdia Civil van intervenir 1.478 paquets de tabac de contraban de diverses marques per valor de 6.503,20 euros, a un home que conduïa un vehicle de matrícula francesa.