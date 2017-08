El nou transport públic estalviaria fins a 900.000 € en el Bus Exprés

El projecte de remodelació del transport públic hauria d’entrar en funcionament el proper mes però la situació actual està marcada per diverses polèmiques sorgides amb la publicació del plec de bases, i el Govern es va veure obligat a posar el fre al concurs l’octubre de l’any passat. Des de llavors, la concessió està en stand by i les pèrdues que genera el Bus Exprés, a l’ordre del dia.



El servei que uneix Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella és deficitari. Cada any des que existeix, el Govern paga a la companyia que explota aquest servei, Cooperativa Andorrana, la xifra negativa que deixi. Les factures en aquest conceptes no surten especificades als pressupostos, sinó que està inclosa –sense indicar la quantitat– en una partida de despeses per a imprevistos d’aquest tipus que es pot trobar al Tribunal de Comptes i que és de més de tres milions d’euros, però segons ha pogut saber EL PERIÒDIC D’ANDORRA, fa dos anys el Govern va haver de pagar prop de 800.000 euros de pèrdues.

El misteri de Cooperativa Andorrana / El que més crida l’atenció en tot aquest enrenou és que la societat Cooperativa Andorrana, la mateixa que cada any rep aquest ajut de l’Executiu pel Bus Exprés, és una de les quatre que s’han presentat al concurs nacional i segons fonts d’aquest rotatiu, la seva proposta contempla una dotació de 100.000 euros, la mateixa xifra que oferta Transports Nadal. Hispano Andorrana (Montmantell) inclou una partida d’entre 20.000 i 30.000 euros i Andbus (Novatel) s’ha quedat a zero. Així doncs, el Govern podria arribar a estalviar-se entre 800.000 i 900.000 euros si anuncia la concessió.

Situació irregular / La línia interurbana d’autobusos es va crear el 1970 i la Cooperativa Inturbana ha estat l’explotadora d’aquest servei fins a dia d’avui. No obstant, des de la creació de la llei de contractació pública, aprovada el novembre del 2000, amb un marc legal vigent, hi ha la obligatorietat de readjudicar l’explotació mitjançant un concurs públic, tal i com s’ha fet. Ningú va moure un dit fins que Jordi Alcobé va posar-se mans a l’obra. Amb tot, el ja exministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions va dimitir al novembre del 2016 i el cas va passar a mans del responsable d’Ordenament Territorial.

Encreuament de denúncies / L’un i l’altre, malgrat els esforços per redreçar la situació del transport públic, van sortir esquitxats perquè arran de la publicació del plec de bases van néixer discrepàncies que van generar un encreuament de denúncies. Una l’ha dirigit Montmantell a la Cooperativa, que com té el 49% de les accions de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) amb Andbus i es presenta per aquesta via i també en solitari al concurs, estaria vulnerant l’article 8 de la llei, que diu que una empresa només pot presentar un projecte i no dos. A més, les societats també s’han querellat amb el Govern en reclamar que el plec de bases té uns quants defectes i, sobretot, no fa referència a les tarifes, un aspecte que consideren de gran importància.

Situació d’inseguretat / En tot cas, les empreses postulants sostenen que els recursos judicials no han de servir d’excusa per paralitzar la concessió. I deixen clar que estan en una situació «d’inseguretat i neguit». El menys afectat per la situació és obviament la Cooperativa, que mentre la situació està enquistada continua explotant les línies interurbanes i el Bus Exprés. El que ningú vol és que el projecte es guardi al calaix.



El concurs deia que la companyia escollida havia d’iniciar les seves tasques al setembre –d’aquí a uns dies–, però calen almenys sis mesos per poder posar-ho tot en funcionament. Sobretot perquè totes quatre s’han compromès a comprar una flota nova d’autobusos, que per abastir les línies interurbanes de Sant Julià, les Valls del Nord i les d’Orient fins la capital, a més del Bus Exprés com també el Nit Bus, necessiten invertir en almenys uns vuit autobusos, el que suposaria una inversió aproximada de 800.000 euros. Això vol dir que fins el 2018 és inviable posar en marxa el nou servei, que segons inclouen les empreses als seus projectes, comptaran amb una ampliació dels horaris i una freqüència de pas per les parades més reduïda. Des del juliol, és Gilbert Saboya, com a recent nomenat ministre de nova creació, d’Economia i Innovació, qui portarà el tema. Les empreses postulants confien en què ell serà capaç de tirar la remodelació endavant d’una vegada per totes, però en mes i mig, tenint en compte que és època de vacances, no ha dit ni fet res. Almenys en públic.