Els comerciants i hotelers veuen bé instal·lar proteccions al carrer

Els comerciants i els hotelers es van mostrar ahir favorables que s’instal·lin mesures de protecció en les avingudes de Carlemany i Meritxell. Després dels atemptats de Catalunya, els representants dels comuns d’Escaldes i Andorra la Vella i el Ministeri d’Interior es van reunir amb la Policia per abordar quines mesures de seguretat es podrien implementar en el principal eix comercial del país per evitar atacs com el que es va perpetrar el passat dijous a Barcelona, quan un home va envestir amb una furgoneta diversos ciutadans que passejaven per la Rambla.



«Tot el que serveixi per garantir la seguretat em sembla bé perquè és un bé que hem de preservar», va manifestar el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. Entre les mesures que s’estan estudiant es troba instal·lar mobiliari urbà com jardineres o pilons per impedir el pas de vehicles. També s’està analitzant si es pot implementar unes pilones amb punxes que només s’activen quan intenta passar un cotxe no autoritzat.



Sònia Yebra, presidenta de l’associació de Comerciants de Meritxell, també es va mostrar favorable «perquè millora l’atenció ciutadana», però demana que aquests elements dissuasius siguin homogenis. «Nosaltres estem d’acord amb tot el que sigui millorar la seguretat dels vianants, però que estiguin d’acord amb la decoració i que també puguin entrar les ambulàncies si ho requereixen», ressalta Susanga Venable, presidenta dels comerciants de Carlemany. Precisament per això, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, va manifestar abans d’ahir que aquestes mesures de seguretat es faran, principalment, amb mobiliari urbà i s’inclouran dins del projecte d’embelliment de Mertixell i Carlemany.

Supervivència / Tot i que també hi està d’acord Cristina Canut, presidenta de l’associació Autèntics Hotels, s’ho agafa amb més cautela. «Esperem que això no acabi de matar els hotels de la zona», ressalta. En aquest context, explica que en la part per a vianants de l’avinguda Carlemany hi ha cinc hotels on els vehicles entren per aquesta via. Per tant, com que és per a vianants, tenen els seus circuits en aquesta via perquè els clients que van amb vehicle hi puguin accedir. Canut espera que les mesures de seguretat respectin aquestes especificitats. A més, recorda que també hi ha un horari perquè entrin les furgonetes de càrrega i descàrrega dels comerços. «S’ha de tenir en compte quines són les necessitats dels hotels i els comerços perquè aquests serveis han de tenir accés amb vehicle a Carlemany», sentencia Canut.