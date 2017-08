Les obres del ràfting tiren endavant sense saber on comença ni acaba

El projecte de ràfting de Sant Julià de Lòria comença amb mal peu i ple d’incògnites. Segons han confirmat diverses fonts a EL PERIÒDIC, el comú lauredià està tirant endavant les obres per dur a terme l’activitat sense haver tancat abans un acord amb els propietaris dels terrenys on s’hauria de condicionar el principi i el final de la baixada per les aigües del Riu Valira. Un fet que ha molestat als propietaris de les parcel·les, ja que en el projecte presentat per la corporació comunal i obert al públic es dona per fet que l’activitat tindrà com a punt de sortida l’actual aparcament de l’Hotel Imperial i com a punt d’arribada al Camp del Mallol –situat a l’alçada de la nova rotonda que s’ha construït a la frontera entre Andorra i Espanya–.



Segons les fonts consultades, el tracte que s’hauria parlat inicialment s’ha tirat enrere i la majoria laurediana no ha arribat a cap nou acord amb els propietaris de tots dos terrenys per poder llogar l’espai ni tampoc ha proposat cap alternativa. Des de la mateixa corporació van informar que més enllà del projecte fet públic el mes de març passat no s’ha fet cap modificació. Així, doncs, malgrat no haver arribat a cap entesa i el conseqüent malestar dels propietaris de les parcel·les per veure que les obres segueixen endavant sense el seu consentiment, el comú no ha fet cap acció per rectificar el projecte inicial. Les mateixes fonts afirmen que especialment en la zona d’arribada –propera a la frontera– no hi ha cap terreny de propietat comunal o governamental que es pogués condicionar correctament a la zona per l’inici i el final del recorregut. D’aquesta manera, doncs, sense un acord amb els privats el projecte seria «inviable».

L’opacitat del comú / L’oposició del Comú de Sant Julià de Lòria ha demanat informació per escrit sobre el projecte del ràfting per aclarir com s’estan duent a terme les obres i si la corporació compte amb tots els permisos necessaris. Segons les fonts consultades, els consellers de l’oposició també tindrien dubtes de la viabilitat mediambiental del projecte. Per tot, els consellers de la minoria insisteixen a saber tots els detalls del projecte i la situació en què es troba. Una vegada més, critiquen, el comú «no dona la informació necessària, és opac i poc transparent».



Les incògnites de la creació del ràfting se sumen a les contradiccions i la mala gestió de Naturlandia, especialment després de l’incident que va acabar amb la mort d’un dels ossos del parc d’animals. Ja des del començament, Sant Julià es va desmarcar de la resta de parròquies, ja que en un inici es planejava que el recorregut anés des d’Escaldes-Engordany fins a la frontera hispano-andorrana. De moment, però, ni el comú de la capital ni l’escaldenc han previst el projecte en el seu pressupost i no tenen previst tirar endavant amb la proposta, com a mínim, fins a tenir l’informe de l’empresa contractada sobre la viabilitat de dur a terme aquesta activitat al riu Valira.



El projecte lauredià / En el document elaborat pel comú es preveu que l’activitat pugui acollir prop de 560 persones al dia durant un recorregut de 4,86 quilòmetres. Segons la corporació, la iniciativa es podria dur a terme entre el 15 de març i el 15 d’octubre de l’any vinent. De fet, la prova pilot s’hauria d’haver realitzat durant aquest estiu però finalment es va aplaçar perquè la crescuda del cabal del riu pel desgel i les pluges han impedit que es realitzés enguany. Amb tot, des del comú lauredià s’assegura que es segueix treballant per tirar endavant el projecte.



Mostra que tot i no tenir els contractes tancats el projecte segueix endavant és que fa només quatre dies el comú va fer públic que només una empresa s’havia presentat al concurs nacional per a la prestació del servei de la pràctica del ràfting. També a finals de juny, la corporació comunal va informar que havia adjudicat a l’empresa Pidasa Serveis el condicionament de dos locals situats a l’avinguda Rocafort «per a les activitats lligades al projecte de ràfting del riu Valira».



Més costos per habilitar els locals / 33 A finals del mes de juny el Comú de Sant Julià de Lòria va adjudicar el condicionament de dos locals situats a l’avinguda Rocafort, 26 i 30 a l’empresa Pidasa Serveis en el marc del projecte d’habilitar un tram del riu Valira per dur a terme la pràctica del ràfting. Tots dos locals estan ubicats davant de l’edifici del comú.

33 Tal com es va publicar al Butlletí Oficial del Principat (BOPA), els treballs del local situat al número 26 estaven pressupostats per uns 150.000 euros (adjudicació parcial). Per a l’altre espai, al número 30, el cost de les obres de condicionament és d’uns 24.500 euros (adjudicació parcial).

33 En total, es preveien invertir uns 175.000 euros per habilitar un espai destinat al projecte de ràfting. Segons fonts consultades per aquest rotatiu, però, finalment el condicionament d’aquests dos espais que es trobarien a l’inici del recorregut de ràfting podrien veure’s encarits. Amb tot, oficialment des del comú no s’ha informat sobre la modificació del pressupost publicat al BOPA a finals de juny.