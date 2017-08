Notícia Albicy renova i el BCA s’assegura una direcció de joc per molts anys El francès estira el seu contracte fins el 2019 i el nouvingut Jaime Fernández ha signat fins el 2020 Albicy, amb una de les equipacions de la nova temporada. Autor/a: MARICEL BLANCH

Amb la contractació del base de l’Estudiantes Jaime Fernández segellada la setmana passada són ja dotze jugadors del primer equip en nòmina al MoraBanc Andorra i en principi, tot i que Francesc Solana mai perd de vista els moviments del mercat, no es preveu cap incorporació més. El que no s’esperava és que ahir el club anunciés la renovació del contracte d’Andrew Albicy. El francès, de 27 anys, tenia contracte fins el juny de l’any que ve i l’ha ampliat per una temporada i expirarà al 2019. Jaime Fernández, que en té 24, ha signat per tres temporades (2020), així que amb aquest moviment, l’entitat que presideix Gorka Aixàs s’assegura una direcció de joc de qualitat i per molts anys.



«La posició de base ens permet mirar el futur amb optimisme», va manifestar Francesc Solana. Amb Albicy, arribar a una entesa ha estat ràpid perquè el jugador es veu «en un equip estable que està creixent com jo, amb una gran afició, una lliga potent com l’espanyola i el repte de l’Eurocup». El club, de la seva banda, està encantat amb el rendiment que va donar la temporada passada i en el segon any confien que pot millorar encara més. Sobretot en el tir exterior, com ja se li ha fet saber, que és un dels seus hàndicaps en el joc i que cal millorar-lo ara que Schreiner ja no hi és. Albicy ha fet cas del club i aquest estiu ha entrenat a nivell personal el tir llunyà. Solució resolta, perquè segons Solana, sense l’austríac es perd solidesa des del triple però amb Jaime Fernández es guanya en profunditat.



A més, tots dos tenen perfils diferents de joc tot i ser directors d’orquestra que segons la direcció tècnica són compatibles a la pista, per tant no serà estrany veure Albicy i Jaime Fernández jugant junts, com l’any passat es va veure en nombroses ocasions amb el francès i Schreiner. Tot això sense desmerèixer Guille Colom també jove però que acaba contracte al juny de l’any que ve.



Albicy va aplaudir la tasca de Solana per crear un equip que jugui la Lliga Endesa i l’Eurocup. «Som dotze jugadors i això és bo per poder mantenir un bon nivell de joc fent canvis. Crec que el club ha pres bones decisions i s’ha fet un bon equip, per estar a dalt a l’ACB i per poder fer un bon paper en competició europea». Almenys aquesta és l’ambició del base gal, que s’ha quedat fora de la convocatòria del seu país per jugar l’EuroBasket d’aquest any i que creu que continuant a Andorra pot fer-se un forat a la selecció francesa en un futur. «I no és un somni. És un objectiu», va advertir.