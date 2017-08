Un Inter d’Escaldes ambiciós i humil en el retorn a Primera

Ayala, Sergio Moreno, Josele Aguilar, Patet, Joel Martínez, Rayco, Yael Fontan, Aleix Bové, Robilleda i Toscano. Aquestes són les deu cares noves d’un Inter d’Escaldes que conserva a les seves files altres il·lustres del futbol andorrà com ara el capità Xavi Andorrà, Ramírez o Ferron en el seu retorn a l’elit del futbol andorrà. Té pinta de ser un projecte ambiciós, almenys pels noms que té dins la seva plantilla, però el tècnic, Àlex Somoza, va treure la cara més humil del club i va assegurar que l’objectiu és la permanència. «Hem de ser competitius però anar també pas a pas. No tenim por a cap equip i al final de la temporada veurem on som, però d’entrada pensem en la permanència».



El capità, Xavi Andorrà, no amaga que l’Inter pot fer un bon paper a Primera: «Tenim molta cara nova però molts hem coincidit a la selecció i als clubs i ens coneixem. Això farà fàcil l’adaptació». De la seva banda, Sergio Moreno, un dels fitxatges estrella, assumeix que haurà de «tirar del carro» en un nou repte per a ell com és debutar a la Lliga Nacional, on mai ha jugat.