Notícia Els infants dels casals d’estiu obren la Festa Major 2017 La cercavila i la lectura conjunta del pregó infantil han inaugurat el programa El pregó infantil de la Festa Major de la Seu d’Urgell, ahir al matí.

Més de 200 nens i nenes de diferents casals d’estiu de la Seu d’Urgell i comarca van donar ahir el tret de sortida a la Festa Major 2017 amb la ja tradicional cercavila pel centre de la ciutat i la lectura del pregó infantil des de la plaça dels Oms.

Els infants, protagonistes del primer acte oficial de la celebració, van ser rebuts per la regidora de Festes i Tradicions, Sílvia Iscla, que va remarcar la voluntat que els més menuts encomanin a tots els urgellenc «l’alegria i les ganes de festa major, que compta amb un total de 95 actes per a totes les edats». Iscla també va agrair als directors i monitors dels casals d’estiu la seva implicació per fer possible l’acte d’obertura.

En la cercavila infantil hi van participar els infants del Casal Municipal de la Seu d’Urgell, el casal SASC-Pixies, el casal Bellestar-Montferrer, l’Esplai Castellciutat, el casal Xiquipark Celebra i Gaudeix, el casal d’Organyà, el casal d’Alàs i el casal Languedor, tots ells disfressats de diferents temàtiques. Una vegada van arribar davant de l’ajuntament urgellenc, una representació de cada grup va pujar a l’escenari per llegir el pregó infantil, que han elaborat conjuntament. Amb les seves paraules, els nens i nenes van voler engrescar tothom a participar activament en les activitat programades. El primer acte de la Festa Major de la Seu va finalitzar amb l’animació infantil a càrrec d’Atrapasomnis.