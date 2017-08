El sou mitjà baixa un 9,8% el maig en relació a un any abans

El sou mitjà ha baixat 216 euros el maig d’aquest any en comparació al mateix exercici d’un any abans. En concret, aquest maig el salari mitjà es va situar al voltant de 1.995 euros, mentre que al mateix mes del 2016 era de més de 2.210 euros, segons dades publicades pel Departament d’Estadística. Això implica que amb un any s’ha reduït un 9,8%.



També ha baixat en relació al passat abril, quan el sou mitjà va ser de 2.050 euros i, per tant, en un mes va disminuir un 7,7%. Ara bé, des del Departament d’Estadística expliquen que a l’abril els salaris solen pujar perquè coincideix amb el tancament de les estacions d’esquí i la temporada d’hivern i, per tant, es paguen liquidacions. En comparació a aquest gener, el salari de maig va tancar amb 16 euros més. De fet, des del mes de març de l’any passat, els salaris han començat a baixar i tornen a pujar al desembre. Fonts del Departament d’Estadística ho atribueixen que és el tancament anual de les empreses i solen donar incentius als treballadors.



Una cosa similar passa el mes de març tant d’aquest any com del passat. En els dos casos el sou mitjà torna a pujar, ja que és quan les entitats financeres fan el seu tancament anual. De fet, en el mes de març de l’any passat el salari mitjà en el sector financer es va situar en uns 8.315 euros, mentre que un mes després es va desplomar fins als 4.362 euros. Un fenomen similar ha passat enguany, però encara més accentuat. Aquest març, el sou mitjà del sector es va situar al març prop de 10.411 i a l’abril va caure fins als 4.611 euros.



La baixada dels sous no es correspon amb la de l’Índex de Preus al Consum (IPC). De maig del 2016 al mateix mes d’aquest any, l’IPC ha baixat un 0,9%, una xifra molt inferior que els salaris. A més, al maig la variació anual de l’IPC va registrar un increment del 2,8%.

Líder / Excepte pics puntuals, el salari mitjà del sector financer va a la baixa. De fet, aquest maig el sou mitjà va ser d’uns 3.928 euros, és a dir, un 54,2% menys que un any abans, quan va ser de 8.567 euros. També ha descendit respecte a l’abril, quan el salari mitjà a la banca es va situar en els 4.611 euros. Tot i això, aquest sector és on es registren els sous més elevats i amb diferència. En aquest context, la segona activitat econòmica que lidera el rànquing és producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua on el mes de maig el sou va ser més de 2.750 euros, un 30% menys que un salari a la banca. La tercera activitat on més es cobra és a l’Administració pública i seguretat social, on el sou mitjà és d’uns 2.400 euros.



A la part baixa, es troben les activitats de treball domèstic a la comunitat i treballs domèstic a la llar, on els salaris mitjans són de prop 1.292 euros i 1.316 euros, respectivament. Així doncs, entre un empleat que cobra el salari mitjà en el sector financer i un altre que fa tasques domèstiques de la comunitat, tenen una diferència salarial d’un 73,2%.