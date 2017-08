Notícia L’era de la factura electrònica El Govern posarà en marxa l’any vinent un portal web per a administrats i proveïdors El Servei de tràmits del Govern. Autor/a: ANA

El Govern disposarà a partir de l’any vinent d’un portal web de facturació electrònica, que permetrà, d’una banda, que els seus proveïdors l’utilitzin per fer la facturació en línia, i de l’altra, que els administrats hi puguin fer bona part dels pagaments que han de satisfer a l’Executiu.



Es tracta d’un nou pas cap a la modernització de l’administració, i el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha anunciat que s’ha aprovat la licitació del concurs internacional per dur a terme el projecte, que estarà gestionat pel Departament de Sistemes d’Informació. El concurs es durà a terme per procediment obert amb la modalitat de contractació urgent i les ofertes es poden presentar fins al 21 de setembre.



L’objectiu, segons Cinca, és que el nou portal pugui estar operatiu coincidint amb l’inici de l’exercici 2018. El pròxim mes de setembre es preveu modificar, mitjançant decret, el reglament que regula les obligacions de facturació. El portal de facturació ha d’oferir un servei d’enviament de factures tant als administrats com al Govern i als seus proveïdors. Els usuaris podran fer un seguiment de l’estat de la factura i, de la mateixa manera, se simplificarà la tasca de recepció i enregistrament de factures a l’Administració.



A Espanya, el Govern va aprovar ahir la nova versió 3.2.2 del format de factura electrònica Facturae, una edició «corregida» de l’anterior, i que no entrarà en vigor fins al gener.



Entre les novetats destaquen la inclusió d’etiquetes específiques per recollir els pagaments en espècie, la descripció general de la factura i la data d’emissió de les factures rectificades. Així mateix, permet consignar a nivell de factura la referència de l’expedient de contractació quan estigui referida a un sol contracte o comanda i s’afegeix el format HTML entre els acceptats per a documents adjunts a la factura.



També s’inclouen nous camps per identificar la referència electrònica de documents de cessió dels crèdits derivats de la factura, tant dels poders acreditatius de la representació com del propi acord de cessió, que ja no s’hauran d’adjuntar a la factura si és possible la consulta electrònica.