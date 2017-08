Mor un jove en un accident amb motocicleta al Pas de la Casa

Un jove, de 31 anys, va morir ahir a la matinada en un accident de trànsit al Pas de la Casa. El noi va néixer en aquesta localitat i, per tant, estava molt arrelat al Pas de la Casa, on havia viscut tota la seva vida. Així doncs, l’accident ha provocat una forta commoció en la localitat encampadana.



Segons fonts policials, el jove estava conduint una motocicleta per la CG-2, al punt quilomètric 30, en l’encreuament amb el carrer La Solana, just a la sortida del municipi. L’home, que conduïa una Honda CB 600, amb matrícula andorrana, va perdre el control de la motocicleta per causes que es desconeixen i va caure a terra. Després, va xocar contra una barrera de protecció i un senyal de trànsit. «La mort va ser pràcticament instantània», van explicar les fonts policials.

Cap testimoni / En el moment dels fets, no hi havia cap persona a la zona, per tant, no hi va haver testimonis. La Policia va rebre l’avís a les 04.14 hores, després que un home passes pel lloc dels fets amb el seu vehicle i veiés una motocicleta sola a la via, sense conductor. Quan van arribar els agents, van localitzar el cos del jove que havia caigut per un terraplè a la muntanya. Tot i així, entre què es va registrar l’accident i van trobar el motorista no va passar gaire temps, segons les fonts policials.



Ahir al matí es va fer l’autòpsia al cos i la Policia va obrir una investigació per determinar quines són les possibles causes de l’accident. Principalment, per saber perquè el jove va perdre el control i va caure a terra. A més, també se li han practicat proves de toxicologia per esbrinar si el jove havia consumit algun tipus de substància com alcohol o drogues. Ara bé, des del cos van informar que aquestes anàlisis es fan fora del Principat i, per tant, es tardarà uns mesos a tenir resultats.

Incineració / L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell acollirà demà una missa funeral a les 10.30 hores del matí. Posteriorment, el difunt serà incinerat a Escaldes-Engordany.



D’altra banda, abans d’ahir prop de les sis de la tarda hi va haver un accident a Sant Julià de Lòria, que va acabar amb un motorista ferit, un resident de 29 anys. En concret, el sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 8,700 de la CG-1. En l’accident es van veure implicats dos vehicles, un turisme amb matrícula espanyola i una Yamaha XP 530 amb matrícula andorrana.



Segon accident mortal amb moto en aquest any / Aquest és el segon accident mortal que es registra en les vies del Principat amb una motocicleta aquest any. L’altre sinistre va tenir lloc el passat 22 d’abril en el punt quilomètric 7.400 de la CG-3. En aquest cas un jove, de 31 anys, va perdre el control de la seva Ducati Monster 1200-R amb matrícula del Principat i es va estavellar. El noi va resultar ferit greu i poc després va morir.