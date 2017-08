El ‘24’ se’l queda Guille Colom

Przemek Karnowski portava el 24 a la Universitat de Gonzaga i el seu anterior club, el Siarka Tarnobrzeg polonès; justament el mateix dorsal duia a l’esquena una altra de les cares noves del BC MoraBanc Andorra, John Shurna, tant a València com anteriorment la l’Universitat de Northwester. Però aterrats al Principat, ni l’un ni l’altre es podran fer amb el seu número favorit, perquè aquest és propietat de Guille Colom. L’ha dut sempre i per a la temporada 2017-2018 no serà una excepció. El club va fer públics ahir els dorsals de la plantilla i el base andorrà ha decidit mantenir la tradició. Així que Shurna ha optat pel 22, el mateix que portava al Cedevita perquè el seu número talismà també estava ocupat, i Karnowski s’ha decantat pel 15 que portava David Navarro.



Els sis jugadors que continuen en plantilla també han preferit quedar-se amb el que tenien. Beka Burjanadze tornarà a lluir el 7 a l’esquena i Jaime Fernández, que portava aquest dorsal la temporada passada amb l’Estudiantes, s’ha decantat pel 3, el més baix de tota la plantilla. El més alt és el 25 i correspon un any més a Jelínek.



Stevic tampoc no varia, tot i que els seus precedents deien el contrari. El serbi tenia el 7 al Fuenlabrada fa dues temporades i també a l’Stelmet Zielona Góra el curs 2012-2013, el 9 al Royal Halı Gaziantep entre el 2013 i el 2015 i el 17 al Novipiù Casale Monferrato al 2011-2012. A Andorra va passar-se al 14 i per al curs que s’apropa ha optat per repetir, com també Walker amb el seu 23 de Jordan i Albicy amb el 16.



Respecte als nous, al 3 de Jaime Fernández s’ha d’afegir l’11 de Blazic que també duia la temporada passada a Baskònia i Jankovic recupera el 12 que duia a València, després d’escollir el 28 a l’Aris de Salònica. L’últim a aterrar, Moussa Diagné, també ha estat de sort, ja que tenia lliure el 21 que duia al Barça.





Campara, fitxat i cedit

Ahir a la tarda hi havia un tretzè jugador del MoraBanc, el base bosnià de 18 anys Sani Campara, màxim anotador del darrer Europeu sub-18 que el club ha fitxat però ha cedit automàticament al Palència.