Les sancions i les lesions de la tricolor de futbol llastren les visites a Suïssa i les illes Fèroe

s’aproximen dos compromisos oficials de la selecció nacional de futbol, corresponents a l’Euro Qualifier i tant les sancions com les lesions veuran marcades les convocatòries. El que és segur és que per al duel a Suïssa del pròxim 31 d’agost són baixa Moisés San Nicolás, Xus Rubio i Marc Vales, que han de complir cicle de targetes. Aquest últim, a més, està tenint problemes físics i és dubte també per al compromís del 3 de setembre a les illes Fèroe. Vales no és l’únic que està a la infermeria. Un altre assidu en les llistes, Víctor Rodríguez, acaba de sortir d’una lesió i potser és encara d’hora perquè entri en una llista i l’altre que està entre cotons és Marc Ferré, antic capità de la sub-21 que comença a tenir presència a les convocatòries de l’absoluta però que té problemes en un turmell.



El panorama no és gens agradable per al seleccionador. Vales és intocable des de fa anys, mentre que Moisés i Xus han estat titulars en els quatre darrers partits de la tricolor i per tant han estat partíceps de la històrica ratxa d’un triomf –Hongria– i un empat –illes Fèroe– seguits en partit oficial. Axí doncs, sense aquests tres, Koldo Álvarez no podrà donar continuïtat a la meitat de la defensa que ha aconseguit acumular 182 minuts sense encaixar un gol en partit oficial.

El metge DEL Seinäjoki decidirà / Que Vales hi sigui o no a les illes Fèroe depèn del metge del SJK Seinäjoki, el club al qual milita. El 3 de la tricolor té molèsties als isquiotibials, s’ha de desplaçar aquests dies a Finlàndia per examinar l’abast de la lesió i avisar el més aviat possible al seleccionador.



És realment una incògnita que pugui entrar a la llista del pròxim 3 de setembre, però està prenent-se totes les precaucions possibles i fa una setmana que està aturat. En la mateixa situació està Marc Ferré, aturat per un esquinç de turmell. El migcampista de l’FC Andorra ha assistit als entrenaments d’aquest estiu amb la selecció i semblava haver-se guanyat un forat per a les convocatòries dels dos partits... Fins que es va topar amb aquest imprevist. Amb tot, el cos tècnic està pendent del fins a última hora del seu estat físic.



El cas de Víctor Rodríguez és una altra història. El 7 de juliol passat va haver de passar pel quiròfan per una lesió de menisc. Mes i mig després, el jugador de l’FC Santa Coloma ja entrena amb normalitat des del dilluns i no té cap molèstia. La seva recuperació és un fet, però no ha fet pretemporada, està encara lluny del seu millor estat de forma i no ha estat preconvocat per jugar a Suïssa.

Recanvis de garanties / És evident que Koldo té un problema, però també ha demostrat en aquest Qualifier que disposa d’altres jugadors de garanties. De fet, Marc Garcia era fins fa no gaire el titular en el lateral esquerre fins que Moisés el va relegar al banc en els quatre darrers partits. També Xus Rubio s’ha fet en els darrers quatre partits amb el lateral dret, en una posició a la qual hi rotaven el seu germà Jordi, Adri Rodrigues i Moisés.



La irrupció a l’absoluta d’Àlex Martínez i Aláez també fa més petita qualsevol baixa en la línia de tres del mig del camp a la qual Víctor Rodríguez era un habitual i Vales, tot i ser un pilar, també té relleus de garanties. Rebés i Marcio Vieira són les alternatives més clares en el doble pivot i Ildefons Lima i Llovera en el centre de la defensa.



Hi ha fons d’armari de prou potencial com perquè no es notin aquestes baixes tan sensibles, tot i que també és cert que a Koldo li hagués agradat mantenir el bloc que tants bons fruits està donant. El que funciona, millor no tocar-ho.