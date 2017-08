Notícia El sector proper a Pintat veu Costa com el candidat liberal per al 2019 Descontentament dins del comitè parroquial d’Escaldes per l’elecció de Riberaygua per a l’executiva nacional Ferran Costa, Jordi Gallardo i Josep Pintat en una sessió al Consell General. Autor/a: TONY LARA

La dificultat de trobar un candidat liberal de consens per presentar-se com a cap de llista en les properes eleccions generals previstes per al 2019 estan fent cada vegada més evidents les discrepàncies internes del principal partit de l’oposició. La carrera per assolir el lideratge de la formació suma ara un nou nom de la mà dels partidaris de l’actual número u, Josep Pintat. Segons fonts consultades i tenint en compte que diversos membres veuen complicat que el lauredià repeteixi perquè no reuneix prou consens ni dins ni fora de les llistes, els anomenats pintadistes han posat el nom de l’actual conseller general liberal, Ferran Costa, sobre la taula com a alternativa per liderar la formació.



Aquest, però, no és l’únic nom que comença a sonar entre les files liberals. El comitè parroquial escaldenc també comença a moure fils en la lluita pel lideratge, ja que estarien molt disconformes amb les decisions preses per l’actual president del partit, Jordi Gallardo. El que va desencadenar aquest mal ambient va ser la decisió del també conseller general d’incloure a França Riberaygua com a l’escaldenca membre de l’executiva liberal. I és que el comitè havia celebrat unes primàries internes prèviament al Congrés de Liberals d’Andorra (Ld’A) que es va celebrar a mitjans de maig i el nom de Riberaygua no va rebre ni un vot.



Per contra, els noms que van obtenir més suport van ser Jordi Moreno, Alfons Clavera, Iolanda Torcuato, Marc Magallon i Carlos Sasplugas. La llista es va fer arribar a l’equip de Gallardo que, finalment, van decidir obviar els resultats i va posar a França Riberaygua dins de l’executiva com a vicepresidenta segona de la formació. Les mateixes fonts consultades van deixar clar que el fet que no es tingués en compte l’opinió dels membres del comitè en la composició de l’executiva va provocar que es sentissin menystinguts i marginats, apartats de la visió nacional de la formació. En general, l’actuació liderada per Jordi Gallardo va provocar desconfiança i recel entre els membres de la parròquia que aglutina més militants liberals.



Per tot, i segons indiquen les fonts, el comitè parroquial té la intenció de presentar un candidat si finalment Pintat no segueix com a cap de llista i Gallardo es decanta per fer primàries. Els noms que estan sobre la taula són Marc Magallon, actual conseller comunal a Escaldes, i Alfons Clavera, advocat i membre de la Comissió Jurídica de Ld’A i del comitè parroquial.



Transversalitat parroquial / L’objectiu de tots els noms que van sortint a la llum és, al final, aconseguir el consens i lideratge necessari per desbancar l’actual Govern demòcrata. Per aconseguir-ho, les fonts consultades asseguren que hi ha una part del partit que estaria disposada a fer llistes parroquials transversals amb un projecte conjunt amb altres formacions polítiques com a alternativa a Demòcrates per Andorra (DA). En aquest context entraria en joc l’actual cònsol major de la Massana, David Baró. Un dels noms que també en diverses ocasions ha sorgit com a possible candidat a cap de Govern però que ell mateix ha desmentit reiteradament.



La idea d’elaborar una llista transversal a nivell parroquial aniria aliniada amb la proposta ja presentada fa uns mesos pel president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu. De fet, el secretari general del Partit Liberal, Amadeu Rossell, va mantenir alguna trobada amb Bartumeu per parlar sobre la qüestió tot i que de moment sembla que no s’ha gestat res concret. Rossell ha mostrat també en més d’una ocasió un punt de vista crític amb un sector del partit, ja que des del seu punt de vista caldria fer una oposició més dura. Un exemple és que va ser precisament ell el que va proposar la idea de fer una moció de censura a l’actual Govern i que finalment no va ser presentada.



Amb tot, ara per ara segueix sense haver-hi cap candidat sobre el qual el partit vulgui tancar files. I la possibilitat d’unes primàries, lluny de millorar la situació, genera encara més malestar.