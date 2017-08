Els accidents laborals augmenten gairebé un 7% respecte el 2016

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va registrar fins el mes de maig 1.766 accidents laborals, el que representa un 6,77% més de sinistres que l’any 2016 en el mateix període. Concretament, els cinc primers mesos de l’any passat es van registrar 1.654 accidents, 112 menys que aquest 2017. També el nombre de baixes incrementa i passa de 810 de gener a maig del 2016 a 862 durant els cinc primers mesos del 2017. Unes xifres que reben lectures molt diferents per part de sindicats i empresaris.



D’una banda, des de l’Unió Sindical d’Andorra (USdA), el secretari general Gabriel Ubach, atribueix la pujada a la «manca d’inspeccions». Al seu entendre, cal incrementar el nombre d’inspeccions de treball i fer-les «més rígides» per tal que el nombre d’accidents no només no augmenti, sinó que disminueixi. Una competència que «correspon al Govern». «El que falla és el Govern que hauria de dotar de més competències a inspecció de treball i de més personal», sentencia. Més enllà d’això, agrega, «l’únic que es pot fer és extremar les mesures de seguretat» però «el Govern està tenint resultats desastrosos en tot i això només n’és un exemple més».



D’altra banda, la representant dels assalariats de la CASS, Mireia Ramos, considera que l’increment respon al fet que als empresaris «no els costa ni un euro» dir que l’accident ha tingut lloc en hores de feina i, en canvi, «per als treballadors és una bona opció per cobrar el 100% de la baixa encara que l’incident hagi estat fora». Per evitar que això succeeixi, Ramos proposa que «els controls sobre on s’ha produït l’accident, en quines circumstàncies i de quina gravetat han de ser més exigents». Un dels paràmetres que proposa és que sigui necessari aportar testimonis que hagin presenciat els fets.



Per contra, des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) creuen que actualment hi ha més accidents que fa un any per l’increment del nombre de treballadors. El president de l’entitat, Xavier Altimir, confessa que «el sentit comú em diu que n’hi hauria d’haver menys [d’accidents laborals] perquè hi ha més reglamentació i legislació i les empreses són més curoses». Per això, remarca que «d’un any per l’altre s’ha tornat a incrementar la massa salarial i això ha pogut provocar l’augment d’accidents», ja que des del seu punt de vista «les noves lleis han ajudat a augmentar la prevenció i ha tingut efecte». En tot cas, per tal de millorar les xifres, afegeix, «sempre es pot ser més exigent», ja que «és una legislació encara molt nova i les empreses s’hi han d’anar adaptant».

La falta d’informació / Una vegada més, els sindicats es queixen de la manca d’informació que dona el Govern i la CASS. En aquest sentit, Ubach critica que «no es donin més explicacions que detallin els motius d’aquests accidents». «És vergonyós», sentencia. A parer del secretari general del sindicat, tenir dades sobre aquestes qüestions ha de ser una «prioritat» per a l’Executiu per poder actuar en conseqüència. «Sembla que tinguin alguna cosa a amagar», planteja.

Els sectors amb més accidents / Segons les dades facilitades per la CASS, en els primers cinc mesos de l’any el sector que suma més accidents laborals és el d’activitats socials i de serveis prestats (494) i el de comerç i reparació de vehicles de motor (306), seguit de la construcció (239). En el mateix període d’ara fa un any també les activitats socials i de serveis prestats acumulava el màxim nombre de sinistres laborals (437), seguit del comerç i reparació de vehicles de motor (280) i la construcció (236).



Per contra, els sector amb menys accidents és el de treball domèstic a la comunitat (4), producció i distribució d’energia elèctrica (7) i l’educació (8). L’any precedent, les activitats amb menys sinistres van ser organismes extraterritorials (1), producció i distribució d’energia elèctrica (3) i treball domèstic a la comunitat (6).