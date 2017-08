Els alumnes faran fins a tres exàmens de Batxillerat

Els alumnes que acabin Batxillerat del sistema educatiu andorrà faran tres cops la prova final i els hi computarà la que hagin tret millor resultat. Maria Pagès, coordinadora Pla estratègic per a la millora del sistema educatiu andorrà (Permsea), va explicar a l’ANA que amb això «els estudiants no s’ho jugaran tot a una carta», sinó que tindran fins «a tres oportunitats». També canviarà el nom del control que, fins ara es deia la Prova Oficial de Batxillerat (POB), i es passarà a dir Prova de nivell de desenvolupament de les competències.



Per obtenir el títol de Batxillerat caldrà haver superat aquesta prova i també haver assolit el nivell de competències al llarg dels dos cursos. Per tant, «el canvi més considerable» és que «desapareixen les mitjanes», amb la típica escala de l’1 al 10, va detallar Pagès. Fins ara els alumnes feien treballs i assignatures, i d’aquí en sortia una nota numèrica. Els exàmens i els treballs se seguiran fent, va indicar Pagès, però no per definir-ne una nota sinó amb «una finalitat reguladora», per controlar la progressió, «reajustar i apujar l’exigència si cal».



A finals de segon de Batxillerat serà el moment en què els alumnes realitzin aquesta nova prova d’avaluació certificadora, que igual que passa ara amb la POB, serà indispensable per obtenir el títol i poder accedir després a les universitats, tant a l’andorrana com a les foranes. Però ja no es farà amb l’objectiu de definir una nota, sinó per «certificar» que s’ha assolit el nivell de competències definit al marc curricular. Així doncs, la prova servirà per avaluar si els alumnes han assolit durant els dos anys de Batxillerat «el nivell de desenvolupament de les competències».



Obligatòriament, els alumnes faran aquesta prova dues vegades al final de segon de Batxillerat, i «en funció dels resultats decidiran si la fan una tercera vegada o no», va explicar.



Juntament amb aquesta prova certificadora, per obtenir el títol, els alumnes hauran d’haver assolit el 50% de les competències que hauran treballat al llarg dels dos anys, així com haver fet el projecte de recerca i el d’actuació i servei .



Aquest curs 2017-2018 serà el primer que s’apliqui Permsea, però com que es farà als alumnes de primer, no afectarà els exàmens finals fins al pròxim curs, el del 2018-19.



Malgrat els canvis que s’introduiran al batxillerat aquest curs i el vinent, no hi ha previsió d’incorporar nous docents.



Sistema automàtic de conversió numèrica / El nou sistema comptarà amb un sistema automàtic de conversió numèrica per tal que els alumnes puguin accedir a les universitats franceses i espanyoles, que són les que majoritàriament escullen els estudiants andorrans. En aquests centres educatius demanen una nota de tall numèrica i per això des d’Educació es realitzarà una traducció numèrica de tota l’avaluació. Maria Pagès, coordinadora Pla estratègic per a la millora del sistema educatiu andorrà (Permsea), va destacar a l’ANA que és un sistema de traducció automàtic sobre l’expedient que l’alumne podrà demanar en qualsevol moment de la seva formació. Així, quan els joves vagin a la universitat escollida podran aportar una nota numèrica.

De moment, es preveu mantenir el centre de Formació Professional d’Aixovall com a espai d’exàmens, però dependrà de la logística, també perquè les ràtios d’alumnes a batxillerat «han crescut de manera exponencial», segons Pagès.